Attaque sur Titan avec mon voisin Totoro

Les grandes batailles d’Attack on Titan sont assez choquantes, sang, mort, destruction et bien d’autres choses qui sont très fortes. Après avoir vu les protagonistes traverser tant de moments difficiles, il est difficile d’imaginer leurs histoires dans un autre type d’anime, tel que Mon voisin Totoro.

Cependant, un artiste DeviantArt nommé Thehairypeach a fait du fan art dans lequel il a placé les personnages de Attaque sur Titan dans l’univers de mon voisin Totoro. Ci-dessous, vous pouvez voir comment cette image s’est avérée.

Attaque sur Titan dans mon voisin Totoro – Fan Art x Thehairypeach

Le résultat a été génial, car il a parfaitement recréé l’une des scènes les plus emblématiques de Mon voisin Totoro, seulement dans ce cas, la fille au parapluie est Mikasa et Totoro, Eren s’est transformé en Titan. Si vous êtes intéressé, vous pouvez également consulter le croisement parfait entre Attack on Titan et Rick & Morty.

Savoir plus: Attack on Titan – Voici à quoi ressemblerait le Titan colossal s’il s’agissait d’un zombie de Resident Evil

Autres objets Attack on Titan que vous pourriez aimer