À l’heure actuelle, la perspective de l’industrie du jeu vidéo en Chine fait une différence par rapport à ce qui se passe dans le reste du monde. En tant que marché, le jeu mobile et PC y vit son moment le plus réussi, mais il ne faudra pas longtemps avant que les studios cherchent à faire le saut vers plus d’endroits en Asie, puis en Occident avec des propositions qui pointent vers l’AAA qui ont marqué l’histoire. ces derniers temps. Aujourd’hui, nous rendons compte du succès de Genshin Impact et beaucoup étaient impressionnés par l’avancement de Black Myth: Wukong; Eh bien, il y a un autre jeu ambitieux en route et c’est un RPG d’action, de stratégie et de monde ouvert: CangLoong City.

CangLoong City montre ses scènes et son combat stratégique dans une nouvelle avancée

Aujourd’hui, Daniel Ahmad, analyste chez Niko Partners, a partagé la dernière bande-annonce de gameplay de Cang Loong City, un RPG d’action-stratégie qui a émergé il y a des années en tant que mod pour The Elder Scrolls V: Skyrim et a finalement motivé un équipe de 15 développeurs pour en faire un jeu vidéo séparé avec tout et la création d’une équipe formelle, YeYing Studio. Selon les informations, CangLoong City est entré dans le développement officiel en 2019 et prévoit de faire ses débuts sur PlayStation 4 et PC. Précisément, profitant du lancement de cette nouvelle vidéo, Daniel Ahmad a souligné que l’industrie du jeu en Chine mise beaucoup sur Unreal Engine 4, d’Epic Games, pour créer des jeux plus grands et plus ambitieux.

De plus en plus de développeurs chinois se tournent vers des moteurs tels que Unreal Engine 4 pour expérimenter la création d’expériences plus robustes. Selon Epic China, ils ont vu une augmentation de 280% des développeurs PC utilisant UE4 et une augmentation de 533% des développeurs mobiles utilisant UE4 au cours de l’année écoulée. – Daniel Ahmad (@ZhugeEX) 3 janvier 2021

L’aperçu de CangLoong City montre une partie de leur proposition, avec des mondes ouverts inspirés de la Chine ancienne, en particulier la période de la dynastie Song et un conflit qui a lieu à cette époque. Comme on peut s’y attendre en termes de RPG, CangLoong City révèle des scénarios pleins de vie et avec différents types de colonies, cependant, ce qui est attrayant, c’est qu’il y aura des parties du jeu dans lesquelles le système de combat permettra aux joueurs de participer. dans des affrontements massifs en tant que soldat, mais il y a aussi des possibilités de mener l’action sur le terrain stratégique en prenant le rôle de capitaine ou de général.

Pour l’instant, CangLoong City n’a pas de date de sortie.

Que pensez-vous de la proposition de cette étude chinoise?

