Voici à quel point le nouveau et coûteux téléviseur transparent de Xiaomi est incroyable

Écrit par Carlos Rubio Mazas

Xiaomi est connue pour être une marque avec des produits avec un rapport qualité-prix imbattable. Nous ne parlons pas seulement de téléphones portables mais aussi d’autres produits ménagers ainsi que d’accessoires intéressants.

Or, que Xiaomi ait la réputation d’être une marque de produits «bon marché» ne signifie pas qu’elle n’a pas d’appareils vraiment chers dans son catalogue.

On ne parle pas des smartphones de plus de 1000 euros ou de ce canapé de 6000 euros, mais cette fois on parle un téléviseur à 7000 $ qui a une fonctionnalité vraiment étrange et incroyable.

C’est le téléviseur transparent de Xiaomi qui coûte 1000 $

La vidéo a été publiée par Linus Tech, un youtubeur bien connu comptant plus de 12 millions d’abonnés. Il montre à quel point ce curieux téléviseur Xiaomi transparent est qui est évalué à pas plus et pas moins d’environ 7 000 $.

Il y a quelques mois, Xiaomi a révélé le secret de cette technologie mais la vérité est que le voir en action et “vivre” est impressionnant.

Le secret est qu’ils ont pris tous les éléments que vous voyez normalement derrière l’écran et les a déplacés vers le support en bas du téléviseur.

Cela rend tous ces éléments plus serrés que d’habitude, mais la vérité est que le résultat obtenu est vraiment incroyable.

Pour ce téléviseur, Xiaomi a choisi un panneau OLED. Sur ce panneau, seule la moitié est couverte de pixels, le reste est laissé transparent.

Les pixels sont si fins qu’ils ne peuvent pas être vus à une distance «normale» et les espaces entre eux sont très petits.

Malheureusement, l’entreprise admet que cette technologie est assez difficile à réaliser dans un smartphone en raison de sa haute densité de pixels, il y aura donc encore une longue attente pour voir les smartphones transparents au jour le jour.

Bien sûr, nous aimerions voir un jour un smartphone transparent.