Bien que nous l’ayons vu «exploser» dans des rendus 3D qui montraient ses composants internes, contrairement à sa sœur aînée, nous n’avions pas eu l’occasion de voir l’intérieur de la Xbox Series X de manière réelle dans sa version finale qui frappera les magasins. À un jour seulement avant qu’il n’arrive dans les magasins, l’un des chanceux qui l’a déjà chez lui a décidé de le démonter pour voir sa construction et le résultat est assez impressionnant.

La première chose qui surprend dans ce démontage de la Xbox Series S est que tous ses composants, à commencer par les coques en plastique, semblent faire partie d’un conception modulaire semblable à un puzzle. Une fois ouvert, encore une fois, il est surprenant que les ingénieurs de Microsoft aient pu intégrer dans un si petit corps un grand ventilateur, une excellente alimentation avec clin d’oeil au Master Chief et un “caloduc” considérable qui refroidit le SOC, une solution également utilisée par PlayStation 5.

Un autre des détails curieux de cette Xbox Series X est que Microsoft a fait de grands efforts pour y parvenir une console silencieuse mettre de petits morceaux d’éponge autour des connexions. Concernant l’échauffement, vous n’aurez pas à vous soucier du énorme grille de ventilation depuis l’avant de la console.

De même, Modern Vintage Gamer est surpris de découvrir que le SSD de la console n’est pas soudé à la carte mèreIl s’agit plutôt d’un module de mémoire similaire à ce que l’on peut trouver dans l’écosystème PC. Cela signifie en principe qu’il serait facilement remplacé par un nouveau en cas de panne ou qu’il pourrait être changer pour un de plus grande capacité. Bien que ce dernier ne soit pas pratique à faire sans savoir si la console dispose d’un système de sécurité qui empêche la reconnaissance d’autres composants sans rapport avec ceux de cette unité particulière, comme cela se produit dans certains téléphones mobiles.

Après avoir regardé ce démontage, il est clair que la Xbox Series X n’est pas seulement une belle console à l’extérieur, mais à l’intérieur, c’est tout un exercice de conception et d’ingénierie qui a permis à Microsoft de créer la plus petite Xbox jamais conçue. Tout cela sans sacrifier le bruit, le chauffage et les mises à niveau des composants de nouvelle génération. De plus, en raison d’être moins exigeants techniquement que sa sœur aînée, la Xbox Series X, les jeux occuperont moins.

La Xbox Series X et la Xbox Series S seront mises en vente demain, le 10 novembre, au prix de 499,99 euros et 299,99 euros respectivement. N’hésitez pas à consulter notre revue Xbox Series X pour voir de quoi la nouvelle bête de Microsoft est capable. Et nous verrons combien de temps il faut aussi pour publier les premiers démontages particuliers de cette console, la plus puissante de l’histoire.