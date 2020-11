Pour certains, les mobiles pliables ne suffisent plus, et si TCL, OPPO et LG s’impliquent dans la course aux designs roll-up de Samsung, montez la barre.

Toujours avec sa patte sur chaque petite nouveauté qui est entrevu dans cette industrie, il était déjà étrange de voir comment OPPO a officiellement présenté le premier smartphone déployable au monde sans Samsung J’aurais même exploré ces types de designs, attrayants pour les yeux et pour certains concept beaucoup plus fonctionnel que le pliage actuel comme le Galaxy Z Fold2 ou le Huawei Mate Xs.

Il est vrai que nous parlons encore de concepts lointains et non de quelque chose que nous allons toucher bientôt, mais OPPO nous a déjà montré de manière fonctionnelle un design que TCL avait montré dans des prototypes et qui apparemment LG a avancé avec son projet B tandis que Samsung a breveté d’autres modèles plus fantaisistes que actuels.

Peut-être que LG était dans l’ail du mobiles enroulables il a dû nous donner une idée de ce que nous confirme désormais MSPowerUser, à la suite d’une récréation exécutée avec maîtrise, comme toujours, par les collègues de Let’sGoDigital, qui Suivant les croquis de Samsung, ils nous ont présenté ce qui serait le prochain mobile avec un écran enroulable du géant sud-coréen, un appareil que son nouveau président semble utiliser même en public.

Oui mes amis, Samsung fonctionne également sur un mobile roll-up qui promet sans aucun doute

Si j’ai quelques doutes sur quelque chose après avoir essayé le Galaxy Fold, c’est bien cela l’avenir de l’industrie mobile est pliable d’une manière ou d’une autre, avec différents facteurs de forme qui conviendront à différents usages, mais certainement démocratiser les panneaux OLED flexibles cela pourrait déjà devenir la grande tendance du marché en 2021.

Samsung a déjà montré que le pliage de coupe commerciale est possible, qu’ils n’ont pas à ressembler à des prototypes, et que les écrans et leurs revêtements gagnent en durabilité comme l’exigent les canons amorçant également une baisse des prix presque nécessaire et cela rend ces types d’appareils plus attractifs qui nous semblent désormais venir du futur.

Sans aucun doute, le géant sud-coréen a été le fabricant le plus impliqué dans les dépenses en R&D pour rendre possible les nouveaux mobiles avec charnières et autres mécanismes, donc Il nous a semblé étrange qu’il ne dispose pas également d’un appareil de ce type, explorée dans ce cas en suivant la même stratégie de LG, TCL ou OPPO avec un mécanisme de volet roulant dans l’un des cadres latéraux.

Comme il s’est passé, la conception de Samsung permettrait étendre un téléphone de 6 pouces à 8 pouces, sans que nous le sachions pour l’instant si le système était automatisé avec une sorte de servo ou nous l’actionnerions manuellement pour agrandir ou faire rouler à nouveau le panneau OLED.

Ce que nous savons, c’est que L’idée de Samsung est d’encadrer ce nouvel appareil dans la gamme Galaxy Note, incorporant évidemment un S-Pen qui est sans aucun doute déjà le grand désir de nous tous qui utilisons un Galaxy Z Fold2 et élargirait les possibilités du terminal dans les environnements de productivité et les utilisateurs avancés auxquels il serait spécifiquement destiné.

Le design recréé nous permet de voir certains des détails, assez fidèle à ce que pourrait être un rendu de présentation si l’appareil devenait une réalité:

En tout cas, pour l’instant c’est juste un peu plus de fumée et rien de palpable tout comme l’OPPO X 2021, dont le constructeur chinois dit “il n’y a pas de plans à court terme” au moins tant que le marché et les possibilités de succès ne sont pas étudiés d’un appareil comme celui-ci.

Samsung n’en sera pas moins, et ne lancera pas ce terminal sécurisé tant que la concurrence ne parlera pas, bien que Nous savons que les habitants de Séoul aiment toujours y arriver en premier. dans toutes les races de ce type. Le verrons-nous en 2021? Ça pourrait l’être, mais… Avec ce S-Pen, j’en doute vraiment!

