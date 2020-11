Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 11/03/2020 12:06 pm

La semaine dernière, c’était une surprise Plus de héros I et II sur Nintendo Switch, ceci en préparation de la sortie du troisième jeu l’année prochaine. Comme d’habitude avec ce type de version, le moment est venu de découvrir comment ce remake se compare à la version originale de Wii et à son édition PS3.

La vidéo que vous verrez ci-dessous présente une comparaison entre la version de Nintendo Switch, Wii et PS3 de No More Heroes, où il est clair que cette nouvelle réédition peut fonctionner à 60fps, bien qu’il y ait des parties où la qualité tombe à 30fps. De même, la résolution sur la console hybride est de 900p, et elle présente plusieurs améliorations visuelles.

No More Heroes I et II sont maintenant disponibles sur l’eShop Nintendo Switch. De même, vous pouvez voir la nouvelle bande-annonce de No More Heroes III ici.

Via: ElAnalistaDeBits

