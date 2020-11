Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

le Ray Tracing et 4K Ils deviennent communs dans tous les jeux et consoles PC qui sortent sur le marché, nous aurons bientôt besoin d’un appareil capable d’exécuter ces spécifications pour profiter à 100% de notre expérience de joueur. Maintenant une chaîne de Youtube appelé Sanadsk nous a ramené à la nostalgie grâce à des émulateurs qui le font fonctionner anciens classiques PlayStation 2 avec Ray Tracing et 4K.



C’est une réinvention moderne de God of War 2 et Prince of Persia: Sables du temps, qui ont l’air majestueux dans leur version émulée de PCSX2, alimenté par la suite Remodeler et le mod RTGI par Pascal Glitcher, qui fournit des réflexions dans l’espace écran en émulant des traces de rayons en temps réel.

Évidemment, pour profiter de cette merveille, nous aurons besoin d’une carte graphique capable d’utiliser le tracé laser, le courant RTX de Nvidia ou bientôt le RX 6000 d’AMD. Ci-dessous, vous pouvez voir le merveilleux travail.

