On sait que les illustrateurs prennent grand soin du détail de chacun de leurs personnages, mais c’est aussi un fait célèbre qu’en termes de discographie et de matériel audiovisuel commercial, les concepteurs d’emballages sont si prudents qu’ils deviennent une source de culte pour le fans et collectionneurs, et au cas où vous ne pourriez pas l’imaginer, c’est ainsi que de bonnes vieilles collections de Vhs de Dragon Ball. En plus de ce que nous avons récemment vu ce Fan Art Piccolo, il est tellement génial qu’il vous laissera sans voix.

Bien qu’aujourd’hui tout soit disponible sur Internet en téléchargement ou en streaming, il y a quelques décennies des séries comme Dragon Ball ont été achetés sur des bandes de Vhs à regarder à la télé, entre-temps chacun contenait quelques chapitres et il fallait acheter l’ensemble complet pour obtenir une saison ou une série complète.

Les illustrateurs le savaient et nous ont récompensés avec des emballages qui, une fois tous empilés dans l’ordre, nous donneraient un art original en rejoignant le design des côtés du Vhs qui a fini par compléter l’art qui représentait cette saison.

Celles-ci Utilisateurs de Reddit Ils nous montrent leurs collections et comme empilés dans l’ordre, ils nous montrent un art original de l’époque. Et si les cassettes ne sont plus utilisées pour profiter de la série, la nostalgie s’empare de nous quand on voit à quel point ces scènes originales sont incroyables. Aimeriez-vous une collection comme celle-ci?

