Bien qu’il ait été mis en vente en Espagne en juin, le Sony Xperia 10 II a été présenté en février 2020. Il est donc prévisible qu’il ne restera plus grand-chose à son successeur pour voir la lumière, et maintenant nous avons une première fuite sur ce à quoi il ressemblerait leur apparence, avec rendus détaillés de la main d’OnLeaks.

OnLeaks a travaillé sa magie en représentant le Sony Xperia 10 III, une nouvelle génération qui, selon ces informations, aura quelques changements par rapport au Sony Xperia 10 II, avec un design très similaire.

Ce serait le Sony Xperia 10 III

Le Sony Xperia 10 II a été lancé en tant que mobile de milieu de gamme avec Snapdragon 665, un triple appareil photo 12 + 8 + 8 mégapixels et le même design allongé que le reste des téléphones de la maison, avec un écran de 6 pouces. Apparemment, le Sony Xperia 10 III ce sera très similaire.

Selon OnLeaks, le Sony Xperia 10 III mesurera 154,4 x 68,4 x 8,3 mm, pratiquement le même que son prédécesseur (qui mesure 157 x 69 x 8,2 mm). Il aura le même design allongé, avec un Écran plat 6 pouces et des lunettes généreuses en haut et en bas, suffisamment larges pour accueillir la caméra frontale et les deux haut-parleurs (un au-dessus et un en dessous).

Les quelques spécifications qui proviennent de cette source restent les mêmes que l’année dernière, comme c’est le cas avec la caméra frontale de 8 mégapixels ou la caméra frontale, qui en théorie conserve la configuration de 12 + 8 + 8 mégapixels.

Selon cette fuite, le Sony Xperia 10 III conservera la minijack (sur le dessus) et avec le lecteur d’empreintes digitales intégré sur le côté, identique à la version précédente. Il faudra attendre la présentation officielle, dont nous n’avons toujours pas de date, pour voir d’autres détails tels que le processeur ou d’autres actualités que Sony a préparées dans l’année qui s’est écoulée depuis la génération précédente.

