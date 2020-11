Les magasins doivent télécharger leur propre catalogue pour profiter pleinement de la nouvelle fonctionnalité disponible.

WhatsApp continue avec son carrousel de changements dans l’application. Si récemment, nous avons vu comment, dans de plus en plus de pays, les paiements fonctionnent officiellement dans l’application elle-même, maintenant l’application de messagerie va encore plus loin et souhaite que vous effectuiez l’achat directement à partir de celui-ci.

Ainsi, WhatsApp a ajouté un bouton d’achat afin que les utilisateurs puissent acheter des produits au sein des profils d’entreprise. Grâce à l’application WhatsApp Business, vous pouvez accéder à une liste de produits et services pouvant être embaucher sans quitter l’application. Si cette option est disponible, un icône représentant un magasin en conversation.

Savoir plus: WhatsApp Business: qu’est-ce que c’est et comment l’utiliser pour booster votre entreprise

Disponible pour tous

Bien qu’il n’ait pas encore été officiellement mis en œuvre, WhatsApp s’est assuré que le Le bouton d’achat direct sera disponible pour les utilisateurs du monde entier dans les prochains jours. Bien entendu, les entreprises doivent télécharger un catalogue avec tous leurs produits et leurs prix afin que, si l’on vous convainc, vous puissiez établir un conversation avec l’entreprise pour l’acquérir.

est le bouton d’achat sera en haut à droite, où se trouvait le bouton d’appel, qui affichera désormais deux options: appel vocal et appel vidéo.

Dans cette vidéo que la société a publiée, elle semble un peu plus détaillée.

Pour le moment, WhatsApp n’a pas annoncé l’achat ou le mécanisme transactionnel. Oui, le bouton d’achat vous permettra de consulter le catalogue d’une entreprise et de discuter avec elle pour en savoir plus de détails de première main, mais pas une option à ajouter au panier pour le moment, bien que, voyant les progrès des services de paiement mobile dans le application, Nous pensons que cela ne sera pas long à venir.

Nous avons l’intuition que ce bouton est le première étape pour toute une gamme d’options d’achat dans WhatsApp mais, pour le moment, la société n’a pas donné plus de détails à ce sujet.