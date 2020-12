Dragon Ball: variétés de capsules Hoi-Poi

Au cours des premières aventures de Dragon Ball, Bulma rejoint l’équipe avec le Les capsules Hoi-Poi aident créé par son père Dr. Brief dans sa société Capsule Corporation. Ce sont quelques-uns des objets technologiques les plus rares et les plus utiles de l’anime. En fait, certains fans souhaitent que cela se réalise à l’avenir car ce sont de petits objets qui se transforment en n’importe quoi.

Bien qu’une technologie aussi impressionnante n’ait pas encore été développée, un artiste ArtStation nommé Andrés Rodríguez a recréé dit accessoire dans une version réaliste. De cette façon, nous pouvons au moins voir à quoi cela ressemblerait dans la vraie vie.

Capsules Hoi-Poi réalistes – Fan Art x Andrés Rodríguez

L’artiste a ajouté des touches technologiques, ainsi que l’usure due à l’utilisation, quelque chose qui lui donne beaucoup plus de réalisme. Si vous êtes intéressé, vous pouvez voir à quoi ressemblerait Android 18 si elle était le protagoniste d’un jeu vidéo Resident Evil.

