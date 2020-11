Eiichiro Oda a prévu que One Piece ne dure que 5 ans, mais quelque chose d’inattendu s’est produit

L’équipage de Straw Hats possède l’une des plus grandes communautés d’anime, et grâce à des fans aussi créatifs que nous trouvons dans leurs rangs, nous avons pu imaginer à quoi ils ressembleraient s’ils étaient, par exemple, sur le navire de Among Us. Et comme l’équipage de Luffy est très polyvalent, parfaitement Il a été recréé comme s’il s’agissait d’une meute de chiens.

J’ai dessiné les Pirates du Chapeau de Paille comme des chiens et j’ai fait des bandes washi. 😊 de OnePiece

Cette illustration nous laisse imaginer, parfaitement, à quoi ressemblerait l’univers One Piece si tous ses membres étaient des chiens, il pourrait faire un OVA. Cela permettrait à Eiichiro Oda, son créateur, de conserver sa Guinness pendant de nombreuses années, bien qu’il soit difficile pour un autre auteur de retirer le titre d’une bande dessinée avec le plus grand nombre d’exemplaires publiés réalisés par un seul auteur.

Savoir plus: Que feraient les pirates de la pire génération de One Piece s’ils existaient aujourd’hui?

Nous avons également parlé de choses merveilleuses que les fans publient à titre d’illustration faisant référence à 12 anime.

Autres objets One Piece que vous aimerez