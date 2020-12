Marvel’s Avengers et The Simpsons dans la saison 31

Après l’accord de droits d’auteur de Disney avec Fox, de nombreux fans ont commencé à se demander ce qu’il adviendrait des Simpsons, car il s’agit d’une série animée pour adultes et cette société ne travaille généralement pas avec de tels programmes. Cependant, Disney a que les Simpsons continuent leur production Et dans le quatorzième épisode de la saison 31, il a apporté quelque chose de très spécial pour les fans de Marvel.

Cet épisode est connu sous le nom de Les Simpsons: Bart the Bad Boy (ou Bart the Villain), où l’on peut voir de nombreuses références à Avengers: Infinity War et Avengers: Endgame, et même des camées importants dans l’épisode. En fait, l’intrigue est basée sur le problème de spoiler qui existait lorsque les deux films sont sortis. Grâce à cela, les Simpsons ont une magnifique affiche basée sur l’univers cinématographique Marvel et vous pouvez la voir dans l’image suivante.

C’est la chose la plus proche que nous trouverons d’un croisement des Simpsons avec Marvel. C’est certainement cool de voir ce genre de chose dans cette série animée populaire. N’oubliez pas que vous pouvez également voir à quoi ressemblerait Escanor de Seven Deadly Sins dans Les Simpsons.

