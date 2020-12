Voici à quoi ressembleraient Nobita et Doraemon avec un style d'anime légèrement plus mature

Doraemon a un nouveau concept selon l’imagination de ce fan

Doraemon est considéré comme le père de l’anime dans l’ouest, comme c’était l’un des premiers anime les plus réussis du lieu et même grâce à sa popularité, c’était le premier à être doublé en espagnol. Et c’est ça aventures spirituelles qui ont été vus dans cette série à ce jour sont toujours dans les profondeurs de leurs adeptes.

Malgré le fait que des décennies se sont écoulées depuis la fin de l’anime, il y a toujours un grande communauté à travers le monde qui continuent d’exalter l’amour qu’ils ressentent pour la série. Et l’un de ces adeptes a fait une illustration de à quoi ressembleraient Nobita et Doraemon dans l’anime actuel. Le résultat est tout simplement incroyable!

Le nouveau look de Nobita et Doraemon

Ci-dessous, vous pouvez voir l’excellent travail que HApinkie de Reddit a fait, qui a partagé un fan art des personnages de Nobita et Doraemon, seul celui-ci a un nouveau style d’art.

Fanart Nobi-chan ~ de Doraemon

Comme on peut le voir sur l’image, la nouvelle refonte des personnages ressemble au nouvelle école d’anime et préserve clairement le robe officielle. La différence est que cette fois Doraemon est un être beaucoup plus petit et l’apparence des deux c’est beaucoup plus adorable. Vous pourriez également être intéressé à voir un nouveau jeu Doraemon qui a été divulgué pour Switch.

