All Might démontre son pouvoir au sein de l’équipe Marvel Avengers

Malgré quelques épisodes et saisons, Mon université de héros C’est l’un des anime les plus populaires du moment. Avec seulement 4 saisons, il a réalisé attirer l’attention de centaines de téléspectateurs et c’est grâce à son arc d’histoire fantastique.

Parmi tant de personnages, l’un des plus populaires est le Professeur All Might Academy, et cette fois, nous avons vu comment un fan a fait une étonnante illustration divisée du personnage.

All Might, le nouveau membre des Avengers

Dans l’image, vous pouvez voir un dessin qui a été publié par le artiste numérique et illustrateur boxofficeartist, dans lequel il montre le redoutable All Might en deux parties. Dans le premier côté gauche, il montre Tout pourrait avec le style d’anime caractéristique.

Les Avengers ont un nouveau membre extrait de My Hero Academia

Alors que la deuxième illustration se conforme fidèlement à la conception, à la fois en couleurs et en uniforme, cependant, les lignes du dessin et de l’ombrage sont des classiques d’une bande dessinée.

Quelle version trouvez-vous la plus intéressante?

Image vedette | img7.uhdpixel