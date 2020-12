Blastoise prête pour la bataille

Squirtle n’est pas un Pokémon populaire juste pour être mignon, ses évolutions sont également très attrayantes pour les fans. Le plus aimé de tous est peut-être Blastoise qui est la dernière. Dans cet état, son apparence reste celle d’une tortue, mais plus grande, avec un bleu plus foncé et une paire de canons sur le dos.

On pourrait penser qu’il est difficile de voir quelque chose comme ça adapté dans une version réaliste, mais l’artiste DeviantArt nommé Joshua Dunlop a pris sur lui de rendre cela possible en exécutant un fan art de personnage incroyable. Ci-dessous, vous pouvez voir l’image avec tous les détails.

Réaliste Blastoise – Fan Art x JoshuaDunlop

Des pieds à la tête l’artiste a très bien connu comment recréer chaque partie du corps de Blastoise dans cette version réaliste. Même les canons qui sortent de leur dos ont l’air plutôt cool. Si cela vous intéresse, vous pouvez également consulter une version de Blastoise créée par un fan de Pokémon et digne de vos cauchemars.

Savoir plus: Blastoise et Charizard fusionnent de manière épique grâce à un adepte de Pokémon

Autres objets Pokémon que vous aimerez