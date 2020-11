Daenerys Targaryen / Khaleesi Mère des dragons – Game of Thrones

Maintenant que Game of Thrones a terminé sa série d’action en direct sur HBO, beaucoup attendent toujours revenir d’une manière ou d’une autre. En fait, les développeurs ont annoncé une préquelle qui devrait sortir en 2022 et qui a excité tous les fans.

Cependant, la plupart craignent un jour d’arrêter de créer du contenu sur Game of Thrones, mais un fan d’Artstation nommé Max Berthelot a trouvé la solution pour cela. Oui, ça s’est transformé l’un des personnages les plus importants de la franchise dans l’anime et lui a donné une perspective complètement différente avec son style artistique.

Game of Thrones en tant qu’anime est le meilleur que vous verrez aujourd’hui

Dans l’image suivante, vous pouvez voir à quoi ressemblerait Daenerys Targaryen si elle existait dans l’anime Game of Thrones.

Daenerys Targaryen de Game of Thrones en version anime – Fanart x Max Berthelot

Dans ce cas, l’artiste a recréé Daenerys Targaryen en tant que série animée de style japonais et la vérité est que cela a l’air aussi cool que dans la série. De plus, vous pouvez voir ici le petit Drogon derrière elle avec un design assez intéressant. N’oubliez pas qu’il y a d’autres artistes qui ont fait des choses incroyables avec cette franchise, comme combiner Game of Thrones avec Pokémon.