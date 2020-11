Accueil The Boys de Patriota / Homelander

The Boys est devenu l’une des séries les plus populaires sur Amazon Prime Video, car son intrigue de super-héros a impressionné de nombreux téléspectateurs avec les événements qui émergent avec The Seven. Cette histoire a été créée par Garth Ennis et Darick Robertson dans une série de bandes dessinées publié par Wildstorm et Dynamite Entertainment. Dans ce format, les dessins sont assez intéressants, car le style artistique et les couleurs sont très différents de ce que nous avons l’habitude de voir, par exemple, dans les bandes dessinées Marvel et DC.

Cependant, aujourd’hui, nous avons l’occasion de voir l’un des sept dans un style différent réalisé par un artiste d’Artstation nommé Kay Rwizi. Ce qui est particulier dans cette illustration, c’est que recrée parfaitement la version live action de Patriota joué par l’acteur Antony Starr en 2D. En fait, il a des caractéristiques très similaires à l’anime My Hero Academia, ce serait sûrement le remplacement parfait pour All Might.

À quoi ressemblerait Patriot dans un anime?

Dans l’image suivante, vous pouvez voir ce grand fan art de Patriot en tant que personnage d’anime.

Patriote / Homelander – Fan Art 2D x Kay Rwizi

Les couleurs et les lignes rendent le design très spectaculaire, on ose même dire que ressemble beaucoup à All Might quand il apparaît sur les couvertures de My Hero Academia. Il ne fait aucun doute que si les garçons avaient leur propre anime, de nombreux fans l’adoreraient. N’oubliez pas que d’autres artistes ont montré leur appréciation en réalisant d’autres illustrations incroyables de Patriota.