Eren attaquant le Titan colossal

Le Titan colossal est l’un des plus redoutés de tous en raison de sa grande taille, en fait, il est connu comme le dieu de la destruction. Cette immense créature A rasé des villes entières en quelques instants et c’est ce qui le rend si terrifiant. Cependant, cela pourrait être beaucoup plus effrayant s’il se transformait en zombie.

Un artiste CGSociety nommé Manjang a recréé ledit personnage à partir de zéro et le résultat peut-être fais tes cheveux debout. Le style est très similaire aux monstres trouvés dans les titres Resident Evil. Vous pouvez le voir en détail ci-dessous.

Titan colossal – Fan Art x Manjang

Les yeux blancs et anatomie en général Cette refonte permet au colossal Titan de voir immédiatement les morts-vivants, ce qui serait sûrement dévastateur pour le monde d’Attack on Titan. Si vous êtes intéressé, vous pouvez également voir un fanart qui vous fera cesser d’avoir peur des Titans à cause de son adorable.

Savoir plus: Attack on Titan – Illustre l’attaque des Titans, Colossal et Battleship sous forme de peintures à l’huile

