Keanu Reeves (Johnny Silverhand) et Rick Sánchez

Cyberpunk 2077 est un jeu vidéo qui attire l’attention pour sa grande variété de contenu, de graphismes, de scénario et de gameplay. En plus du personnage principal de l’histoire, il y en a un autre qui a impressionné les fans du titre, et c’est Johnny Silverhand, qui a été joué par le célèbre acteur Keanu Reeves.

D’autre part, l’une des séries animées les plus populaires de ces dernières années est Rick & Morty, et un artiste de CGSociety nommé Beardox a imaginé la fusion parfaite du personnages des deux franchises. Ci-dessous, vous pouvez voir la combinaison parfaite entre Rick Sánchez et le grand Johnny Silverhand.

Fusion de Johnny Silverhand avec Rick Sánchez – Fan Art x Beardox

L’artiste a nommé cette oeuvre “Keanu Rick” Parce qu’il a fusionné le visage de Keanu Reeves avec celui de Rick Sánchez, ainsi que ses cheveux qui ont un dégradé du noir au blanc. Ici, nous pouvons également voir la main robotique de Morty et un tatouage sur son épaule droite. Il convient de noter qu’il existe un artiste qui a également combiné Rick avec Venom.

Savoir plus: TITRE

▪ Date de sortie: 12/10/2020