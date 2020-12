One Punch Man: Saitama décroche un coup de poing

Contrairement à tous les personnages qui appartiennent au monde de One Punch Man, Saitama se distingue par son style et sa personnalité authentique. C’est chauve et son costume blanc, jaune et rouge, ce qui en fait aussi attirer l’attention.

Bien que l’anime soit une œuvre d’art et que l’intrigue soit très bien mise en œuvre, certains commencent déjà à imaginer comment serait l’adaptation cinématographique franchise d’action en direct. Un artiste CGSociety connu sous le nom de SeungnamYang a parfaitement recréé Saitama dans un rendu 3D hyper-réaliste très impressionnant.

Réaliste Saitama – Fan Art x SeungnamYang

Apparemment, c’est ainsi que l’artiste imagine à quoi ressemblerait Saitama dans la vraie vie, une personne d’origine japonaise avec le costume emblématique du personnage. Ce Fan Art est considéré comme l’un des meilleurs car il est tellement réaliste que les rides et les pores peuvent être vus sur le visage. Si vous êtes intéressé, vous pouvez également voir à quoi ressemblerait le Fubuki de One Punch Man dans la vraie vie grâce à un cosplay cool.

