Shinobu Kocho de Demon Slayer – The Insect Pillar

Shinobu Kocho est connue pour être l’un des plus importants tueurs de démons, car elle fait partie de Hashira en tant qu’insecte pilier et s’est avérée être un épéiste incroyable. Au cours de l’anime, nous pouvons voir en détail leur apparence et leur personnalité. Il se caractérise par une peau pâle, de grands yeux violets, des cheveux colorés dégradés et une attitude assez détendue face à toute situation.

Grâce à la popularité que l’anime a obtenue lors de sa première saison, de nombreux fans se demandent déjà s’il est possible qu’à l’avenir ils fassent un film d’action en direct de cette histoire. Cependant, comme ce rêve prend de plus en plus de force, un artiste DeviantArt nommé Rashedjrs a décidé de satisfaire les adeptes avec une illustration incroyable qui montre à quoi ressemblerait Shinobu dans une version réaliste.

Ce serait l’apparition de Shinobu Kocho dans un film d’action en direct

Ensuite, nous vous laissons ce grand Fan Art avec lequel vous pouvez imaginer à quoi ressemblerait Shinobu dans la vraie vie.

Tueur de démons: Shinobu Kocho – Fanart x Rashedjrs

L’illustration présente un style d’art plus humanisé et réaliste. Dans ce cas, Shinobu Kocho aurait un look asiatique qui va très bien avec son style, puisque l’attitude du personnage et chaque détail de son design sont maintenus ici. En réalité, les vêtements et les cheveux ont des détails très importants qui le rendent encore plus réel. Sans aucun doute, regarder un film d’action en direct de Demon Slayer serait l’une des choses que les fans aimeraient le plus. En fait, il y a beaucoup de fans qui ont fait des cosplay incroyables de Netzuko Kamado et Mitsuri Kanroji qui ont donné de l’espoir à ce film.