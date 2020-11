Tanjiro Kamado de Demon Slayer avec Naruto

Demon Slayer est bien connu pour ses animations de haute qualité et la conception de ses personnages. Parmi eux, l’un des plus frappants est bien sûr Tanjiro Kamado, le protagoniste qui donne vie à toute l’intrigue de l’anime. Son design est assez spécial car ne se compare à aucune autre franchise, tels que My Hero Academia, Dragon Ball et autres.

Cependant, grâce à un artiste DeviantArt connu sous le nom de Sakimichan aujourd’hui, nous avons l’occasion de voir dit personnage avec un style très différent. Oui, celui-ci a complètement recréé Tanjiro Kamado et la vérité est que cela ressemble beaucoup à ce que nous pouvons trouver dans Naruto.

Savoir plus: Demon Slayer: repenser Tanjiro avec un style très particulier

Ce serait la version de Tanjiro Kamado dans Naruto

Si tu n’as jamais imaginé à quoi ça ressemblerait Demon Slayer si j’avais le style artistique de NarutoVous pouvez le voir dans l’illustration de Sakimichan ci-dessous.

Tanjiro Kamado de Demon Slayer – Fanart x Sakimichan

Les caractéristiques qui définissent Naruto sont des qualités physiques qui font que les personnages se voient un peu plus humanisés en termes de teint physique. Nous pouvons le voir dans l’illustration, qui montre un Tanjiro Kamado un peu plus réaliste car sa forme corporelle est plus allongée et a un peu plus de sens. On pourrait même dire que dans ce cas, il a un style très similaire à Sasuke Uchiha, puisqu’il a une épée et une tenue intéressante. N’oubliez pas que les fans ont également fait des fan arts de la sœur de Tanjiro, Nezuko.

