La célébration du cri de l’indépendance cette année sera marquée par le coronavirus

On estime que huit personnes sur dix le célèbrent à la maison

Sur Internet, les recherches d’ingrédients des plats traditionnels ont explosé

Au Mexique, la population est à la veille de célébrer la 15 septembre, depuis la nuit de ce jour, mais de 1810, le cri d’indépendance par Miguel Hidalgo dans la ville de Dolores, Guanajuato.

Pour cette raison, chaque année une cérémonie est organisée qui imite et commémore l’acte du père considéré de l’indépendance mexicaine, bien que le jour de l’indépendance soit marqué comme le 16 septembre. Cependant, ce 2020 aura une particularité qui n’a peut-être jamais été enregistrée: les effets de la pandémie de coronavirus.

Avec distance sociale et masque

Les changements forcés par le virus et les effets sur l’économie nationale et mondiale auront un impact significatif sur les célébrations de Shout cette année, certains d’entre eux se reflétant dans les dépenses de consommation.

Cela a été récemment révélé par l’Alliance nationale des petits commerçants (Anpec), dont les données indiquent que, dérivé du contexte décrit, les ménages dépenseront une moyenne minimale de 4 mille 68 pesos, ce qui équivaut à un coût plus élevé compris entre 12 et 15 pour cent, par rapport à l’année dernière.

Selon le président de l’organisation Cuauhtémoc Rivera, cité dans Publimetro, ce montant couvre un dîner pour 20 personnes dans lequel certains plats traditionnels tels que le pozole, les pambazos, les toasts, ainsi que les boissons habituelles à cette époque comme les boissons gazeuses, la bière (un six) et une bouteille de tequila.

Mais, si les consommateurs choisissent de célébrer dans un restaurant, les dépenses seraient similaires et même plus élevées. Cela est dû au fait que le rapport des médias nationaux indique qu’après avoir subi un impact allant jusqu’à 90 pour cent dans les ventes pendant les mois les plus difficiles de la pandémie, maintenant avec la «nouvelle norme» dans laquelle ils sont autorisés à opérer un 30 pour cent capacité, «les restaurants et les préparateurs 30 pour cent dans le «coût de préparation» des plats emblématiques des 15 et 16 septembre ».

Cela peut vous intéresser:

Le consommateur ne veut pas sortir mais il veut célébrer

Les données précédentes donnent un aperçu de ce que gagneront les Mexicains qui souhaitent célébrer les soi-disant fêtes nationales, ce qui influence l’humeur à décider de sortir ou de rester à la maison.

En ce sens, il ressort qu’environ 84% des Mexicains célébreront le cri de l’indépendance à la maison et seulement 2% prévoient de quitter leur domicile en raison de la crise sanitaire causée par le COVID-19, selon un récent sondage de Kantar , cité par El Financiero.

L’un des effets dérivés de ces données est que les gens auront davantage recours aux plateformes numériques pour organiser leurs célébrations chez eux.

À cet égard, Tiendeo.mx a révélé que les recherches sur les piments et les amandes avaient augmenté de 100%, celles de la grenade (87%), de la crème (40%) et du bœuf haché (22%).