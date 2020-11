Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 05/11/2020 15h05

L’espace sera l’un des facteurs les plus importants de la prochaine génération, en particulier sur une PS5, du moins pour ses premiers mois. Des informations ont émergé aujourd’hui révélant la taille des jeux Call of Duty: Black Ops Cold War et Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Y Il semble qu’une mémoire SSD sera nécessaire plus tôt que prévu.

Plus tôt dans la journée, The Verge a révélé que Les mémoires SSD ne peuvent pas être utilisées lors du lancement de la console. De même, le média a partagé une liste de l’espace requis par certains des jeux qui seront disponibles sur la console au cours de ses premiers jours.

Ci-dessous vous pouvez connaître ces informations:

–SackBoy: une grande aventure: 32 Go

–Spider-Man: Miles Morales: 50 Go

-Spider-Man: Miles Morales Ultimate Launch Edition (comprend Spider-Man Remastered): 105 Go

–Démon’s Souls: 66 Go

– Call of Duty: Black Ops Cold War: 133 Go

La PS5 n’offrant que 825 Go à l’utilisateur, avoir ces jeux de lancement nécessitera une grande partie de la mémoire disponible pour le moment. De la même manière, nous vous disons ici combien d’espace vous avez sur une Xbox Series X et Series S.

Via: The Verge

Fais attention! Insomniac met en garde contre d’éventuels spoilers pour Spider-Man: Miles Morales

Sébastien Quiroz

23 ans. Editeur chez Atomix.vg. Consommateur de culture pop.