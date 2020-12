Parmi nous, des personnages.

Il y a un peu plus d’un mois, nous avons eu l’occasion de découvrir un concept hilarant parmi nous qui a fait entrer le jeu vidéo dans le monde de l’anime, montrant les attaques de divers personnages de séries telles que Death Note ou Dragon Ball, entre autres, perpétrées par des membres imposteurs. de l’équipage du navire.

A cette occasion nous allons contempler un concept totalement différent, et c’est qu’un joueur de Among Us a voulu réinventer complètement l’essence du titre à la mode avec une vidéo dans laquelle vous pouvez voir ce que serait parmi nous dans le plus pur style des jeux vidéo Game Boy, avec un style rétro que tout joueur digne de ce nom adorerait.

Savoir plus: Concevez les différentes formes de Naruto comme des personnages parmi nous avec un résultat splendide

Ce serait parmi nous sur un Game Boy

De GameRant, ils nous ont montré une vidéo de la chaîne YouTube Lumpy Touch dans laquelle nous voyons ce que serait Among Us si elle était jouée sur une Game Boy, avec un magnifique look rétro et comprenant des effets sonores.

Si vous avez aimé cette magnifique vidéo conceptuelle de Parmi nous, nous sommes sûrs que vous hallucinerez également avec cette recréation des personnages du jeu dans le plus pur style de l’anime One Piece. Quel style aimez-vous le plus ou préférez-vous la version originale?

