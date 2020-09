Tim Cook, PDG d’Apple, a annoncé qu’il y aurait plusieurs annonces pour faire face aux défis que la crise sanitaire a causés. Inspirés par des personnes qui travaillent et étudient à distance, ils ont réalisé l’importance de leurs produits. « Nous nous engageons à continuer d’innover »Cook mentionné dans Apple Halls.

Dans cet événement, le temps passe vite, ils se sont concentrés sur les annonces et les lancements autour de l’Apple Watch et des iPad. Et c’est comme ça que j’ai commencé avec l’Apple Watch et toutes les fonctionnalités qui y sont intégrées. «Avant, les horloges étaient concentrées sur le temps et c’est tout», a déclaré Tim Cook. Mais maintenant, ils servent d’appareil plus complet pour surveiller la météo ou écouter de la musique.

Apple Watch série 6

La série Apple Watch aura un compteur pour que vous sachiez combien de temps vous vous lavez les mains, par exemple. VO2 Max qui prédit tous les aspects de votre santé, et s’il y a quelque chose qui ne va pas, il vous enverra une notification. Cette série a des capteurs de santé qui mesurent l’oxygène dans le sang… à partir de votre poignet.

Il a des lumières infrarouges qui indiquent la quantité d’oxygène dans le sang. Cette fonction est connue sous le nom d’oxygène sanguin, qui a la capacité de faire la mesure en 15 secondes: un outil vraiment nécessaire pendant la pandémie, car il indique comment sont votre respiration et votre fréquence cardiaque.

L’Apple Watch fera des lectures périodiques de votre santé. Donc, la nuit, il enregistrera tout, et prendra des mesures pendant que vous dormez pour fournir un rapport.

L’écran est important. Dans cette série de montres, la lecture est beaucoup plus facile. Par exemple, il s’adapte à la quantité de lumière, idéal pour les journées ensoleillées. Il est 2,5 fois plus lumineux et il est activé en tournant simplement votre poignet. Et son visage peut être personnalisé en fonction de votre profession ou de l’activité que vous faites. Par exemple, si vous êtes médecin, Cela vous convient de mettre sur pied un ordre du jour. Ou, si vous êtes photographe, il s’ajuste pour vous dire où le soleil va se déplacer et les paramètres de lumière.

Il existe de nouvelles conceptions qui présentent diverses façons de «mesurer» le temps. C’est-à-dire, la manière dont les chiffres sont disposés, les aiguilles de l’horloge et même la forme carrée ou circulaire: chiffres romains, par exemple. L’Apple Watch Series 6 aura la possibilité de créer et partager des Memojis, et ceux-ci peuvent être interactifs, car ils réagissent au toucher.

Dans quelles couleurs vient-il? Ils sont incroyables. Bleu, or, gris et pour la première fois en rouge. Apple a également tiré au sort les rubans de ces nouvelles montres. La différence est qu’ils sont désormais plus faciles à mettre et à enlever. Il n’aura plus de boucle, mais plutôt une sangle complète connue sous le nom de Solo Loop. Il existe des couleurs comme le rouge, le vert, le bleu, le rose, le noir et le rouge. Ceux-ci sont interchangeables et étanches.

Il y a aussi le Leather Link sans oublier l’Apple Watch Nike avec des bandes sportives qui gardent la caractéristique principale de la Solo Loop. Et encore un: Apple Watch Hermès vous aurez deux options de ruban.

Présentation de l’Apple Silicon, une conception unique qui contient un processeur similaire à l’Apple 11, mais ajusté pour l’Apple Watch. C’est 20% plus rapide que la série précédente d’Apple Watch, mais conserve toujours ses 18 heures d’autonomie dans la journée.

La configuration familiale: vous pouvez connecter votre iPhone à l’Apple Watch de vos enfants. Cela servira à suivre votre position, à avoir vos contacts. Et ils peuvent créer des mémojis, partager des autocollants et les insérer le mode heure de l’école, qui limite l’interaction de l’utilisateur.

Le coût de l’Apple Watch Series 6 est de 399 $ et sera disponible à partir de ce mardi 15 septembre.

Apple Watch SE

Apple a annoncé l’Apple Watch SE. Avec cela, vous pouvez passer des appels et envoyer des messages téléphoniques. Il a les mêmes fonctions pour l’exercice. Il dispose également de capteurs de mouvement et de services d’urgence. Les créateurs indiquent que c’est une montre idéale pour les nouveaux consommateurs.

Son coût est de 279 $ et il est disponible à partir de ce mardi 15 septembre.