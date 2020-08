Parmi les émissions les plus regardées sur Netflix pour la semaine du 20 au 26 août, une nouvelle série documentaire explore l’âge d’or de l’industrie du jeu vidéo à travers un objectif affectueux et nostalgique.

Cette série Netflix s’appelle High Score, et la liste des émissions les plus regardées sur le streamer vient comme toujours de Reelgood, le service de moteur de recherche en streaming qui partage chaque semaine avec . ce qui est le plus populaire sur la plate-forme à un moment donné.

L’émission la plus regardée sur Netflix cette semaine, encore une fois, était la série de super-héros The Umbrella Academy.

L’une de mes choses préférées sur Netflix en ce moment – en fait, l’une des émissions les plus regardées sur le streamer en ce moment, selon un calcul – est une nouvelle série documentaire légère de 6 épisodes qui est inondée de nostalgie pour l’âge d’or de jeux vidéos.

Je suppose que la pandémie de coronavirus m’a rendu plus vulnérable à High Score, la nouvelle série originale de Netflix en question qui a fait ses débuts le 19 août, en partie parce que jouer à des jeux vidéo (d’accord, un certain jeu Nintendo léger) est le nombre d’entre nous qui ont passé le temps coincé à la maison, s’occuper des quarantaines et autres. En dehors, vous savez, des émissions et des films frénétiques sur Netflix.

La sortie d’Animal Crossing: New Horizons a certainement été l’une des pierres de touche culturelles associées à l’ère des coronavirus, la sortie du jeu plus tôt cette année offrant une évasion désespérément nécessaire et une abondance de fantaisie et de joie. C’est la partie sur les jeux vidéo sur laquelle se concentre High Score. De Netflix: «Grâce à l’ingéniosité et à la force de la volonté, les pionniers de l’informatique et les artistes visionnaires du monde entier ont engendré les mondes emblématiques de Space Invaders, Final Fantasy, Street Fighter II, Mortal Kombat, Sonic the Hedgehog, John Madden Football et au-delà.

«Sans règles ni feuilles de route, les acteurs et les innovateurs ont repoussé les limites de l’argent à gagner, des rivaux à écraser et des cœurs à gagner. C’est l’histoire des cerveaux derrière les pixels et comment leur innovation inégalée a construit une industrie de plusieurs milliards de dollars – presque par accident. «

Voici ma critique de High Score, le document en 6 parties sur les jeux vidéo sur @netflix: Grands sourires, frissons constants, j’adore les jeux vidéo. – Kumail Nanjiani (@kumailn) 21 août 2020

Pour la semaine du 20 au 26 août, High Score était près du sommet de la liste des 10 séries les plus regardées sur Netflix, selon l’équipe de Reelgood – le service de moteur de recherche en streaming qui partage chaque semaine avec . un aperçu de ce que ses millions d’utilisateurs mensuels diffusent la plupart du temps via la plateforme. Vous pouvez consulter la liste complète ci-dessous – et je ne sais pas pour vous, mais la prévalence du contenu original de Netflix comme High Score est en partie la raison pour laquelle ma file d’attente à surveiller ne cesse de devenir incroyablement longue ces jours-ci. Cependant, pour un accro de la culture pop, il y a certainement des problèmes pires à avoir.

