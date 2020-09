36 mètres de profondeur sous la mer, les humains ont besoin air comprimé pour respirer sans que la pression n’affecte votre corps. Cela et le chute de température Alors que nous plongeons dans les profondeurs Surtout si on parle des eaux écossaises, en mer du Nord. Justement, dans ces eaux, Microsoft a installé il y a deux ans, en 2018, un centre de données. Un centre de données au plus profond de la mer. 36 mètres de profondeur.

Si nous entrons dans la page officielle du Projet Natick (Projet Natick), nous sommes tombés sur une phrase très appropriée: « Si 50% d’entre nous vivent près de la côte, pourquoi pas nos données? » La réponse est l’expérience de Microsoft dans les eaux écossaises. Comme je le disais, le projet ça a commencé il y a deux ans et maintenant une nouvelle étape commence.

Le but ultime de ce projet est de créer une nouvelle génération de centres de données durables et moins chers Maintenir. Et la clé se trouve dans un article récent du magazine Time intitulé « Le coût secret des centres de données de Google: des milliards de gallons d’eau pour refroidir les serveurs ». En espagnol, « Le coût secret des centres de données de Google: des milliards de gallons d’eau pour refroidir les serveurs. » C’est la clé de tout. Un centre de données n’est pas cher en soi pour sa consommation d’énergie. La dépense est beaucoup plus élevée en pour refroidir toutes ces machines cela fonctionne sans relâche.

Microsoft n’a pas été le premier à expérimenter avec de l’eau de mer. En 2011, Google a créé un centre de données en Finlande qu’il a utilisé eau de mer pour refroidir leurs serveurs. Et si nous voulons aller plus loin, pendant des décennies, des centrales nucléaires comme celle Fukushima, Au Japon, utilisent l’eau de mer pour refroidir leurs réacteurs grandioses. Ce qui est clair, c’est que si l’utilisation de l’eau de mer est une bonne solution, immerger directement le centre de données en mer, il doit logiquement être bien meilleur. Voyons ce que l’équipe derrière le projet Natick de Microsoft a à dire à ce sujet.

Un data center sous la mer

Microsoft a annoncé son Project Natick début 2016. Un projet de recherche pour créer centres de données aquatiques qui étaient bons pour la poche de leurs propriétaires et pour l’environnement. Le concept théorique avait déjà été discuté dans les installations de Microsoft depuis le lointain 2013, et l’année suivante, 2014, un prototype physique de ce centre de données sous-marin.

Une étape importante dans l’histoire de Microsoft, sa première serveur sous-marin. Il s’agissait d’une capsule en acier de huit pieds de diamètre qui était submergée sur la côte californienne pendant 105 jours. La réponse de cette première expérience a été meilleure que prévu selon les propres ingénieurs de Microsoft.

La prochaine étape était d’aller plus loin. En théorie, ils pourraient construire en masse des serveurs sous-marins en aussi peu que 90 jours. Alors faisons un petit saut dans le temps jusqu’en 2018. Cette année-là, ils ont installé un nouveau prototype de conteneur dans le Eaux de la mer du Nord, au large des côtes de l’Écosse. Plus précisément, près des îles Orcades (îles Orcades).

Le prototype en question est un centre de données submersible composé de 12 racks où 864 serveurs sont placés avec un Capacité de stockage de 27,6 pétaoctets. Tout cela dans un réservoir de 12 mètres de long que l’entreprise a fabriqué en France. Groupe naval. Le défi est le même que celui rencontré avec le premier prototype. Obtenez un espace étanche qui combine éléments électriques avec de l’eau et que tout fonctionne correctement, sans courts-circuits ni explosions. Difficile mais pas impossible.

Ce n’était pas facile non plus installation du centre de données 36 mètres de profondeur. Dix treuils, une grue, une barge à portique et un véhicule télécommandé ont été nécessaires pour accompagner le datacenter dans son parcours. Une fois que le centre de données qui sera refroidi par l’eau de mer est installé, nous nous demandons, d’où proviendra-t-il l’énergie? Voici le rôle du Centre européen des énergies marines ou du Centre européen des énergies marines.

Parmi les nombreuses choses qui rendent l’Écosse populaire est son engagement en faveur des énergies renouvelables. Bien qu’elle produise du pétrole et du gaz naturel, elle a tenté ces dernières décennies de profiter de ses vents violents et de ses marées sauvages pour transformer toute cette énergie en électricité. En effet, le Centre européen des énergies marines a expérimenté des turbines et des moulins pour exploiter l’énergie du vent et de la mer. En ce qui concerne la force de la mer du Nord, le courants marins ils peuvent atteindre 14 kilomètres à l’heure avec des vagues de 3 à 18 mètres de haut. C’est dommage de gaspiller toute cette énergie.

Bref, la solution est venue seule. L’emplacement de la mer du Nord n’est pas bon à cause de la basse température de ses eaux, mais surtout à cause de la possibilité d’obtenir de l’énergie propre. Spécifique, un câble a été installé qui allait des îles Orcades au centre de données. Selon Microsoft, ses besoins en énergie sont «d’un peu moins d’un quart de mégawatt lorsqu’il fonctionne à pleine capacité».

C’était une bonne idée?

Résumons. L’idée est née en 2013 et est mise en œuvre à petite échelle en 2014. le résultat est si positif qu’en 2016, Microsoft a annoncé son projet au monde et en 2018 il en a fait une réalité en installant son premier centre de données grande échelle dans les eaux glacées de la mer du Nord. Et maintenant revenons au présent, à 2020.

Malgré la pandémie, le monde continue de fonctionner. Et dans le projet Natick, ils entament une nouvelle étape. Selon ses propres termes, il s’agit de savoir si «le concept est logistiquement, écologiquement et économiquement pratique». En peu de mots,Ce fut une bonne idée submerger un centre de données de 36 mètres de profondeur?

La réponse courte est résumée par un article publié par les responsables du projet et repris par des médias tels que The Verge. Le titre est on ne peut plus optimiste: «Microsoft trouve que les centres de données sous-marins sont fiables, pratiques et utilisent l’énergie de manière durable». En espagnol, «Microsoft constate que les centres de données sous-marins sont fiable, pratique et utiliser de l’énergie durablement».

Après deux ans de fonctionnement, le centre de données submersible de Microsoft a été récupéré du fond marin. Son apparence n’a rien à voir avec celle d’il y a deux ans, blanche et brillante avec le logo Microsoft. Après être sortis de l’eau, ils ont trouvé un récipient rempli d’algues, d’anémones et de balanes.

En plus d’être utile en tant que centre de données, il a été surveillé pour obtenir des informations sur son fonctionnement, performances et autres paramètres nécessaire pour répondre à la grande question: les centres de données sous-marins sont-ils rentables? Cela ouvre les portes à Microsoft pour activer son infrastructure cloud Azur être plus rentable en réduisant les coûts de maintenance et d’électricité. Et indirectement, les autres fournisseurs de centres de données pourront bénéficier de cette découverte.

Et maintenant quoi?

Au moment d’écrire ces lignes, si vous regardez la chronologie du projet Natick, vous verrez un message qui dit «Et maintenant? Cherchez plus d’informations ici bientôt! », Ce qui signifie en espagnol, Qu’est-ce que c’est? Trouvez plus d’informations ici bientôt.

Nous ne savons pas si le projet se terminera dans sa phase expérimentale et commencera une nouvelle étape en tant que projet stable pour migrer les centres de données que Microsoft possède actuellement la nouvelle génération de centres de données submersibles. Cela tient probablement compte des résultats très positifs en termes de coût de fabrication, de maintenance, de durabilité et consommation énergétique.

Plusieurs doutes surgissent, oui. Comme le souligne The Verge, vous pouvez toujours améliorer la phase de récupération des serveurs une fois qu’ils ont atteint leur durée de vie utile et ce qu’il faut en faire, c’est-à-dire comment les recycler.

Pour ma part, c’est une question environnementale. Rien de nouveau si l’on tient compte du fait que, depuis des décennies, l’eau de mer a été utilisée pour refroidir des installations telles que les centrales nucléaires. Justement, la principale critique à cet égard est l’impact qu’elle aurait sur l’écosystème marin installer des centres de données à grande échelle. Dans quelle mesure cela aura-t-il un impact sur la température de l’eau de mer? Cela affectera-t-il la faune et la flore marines de la région?

Si vous voulez en savoir plus sur Projet Natick de MicrosoftVous pouvez consulter sa page officielle, où vous trouverez des articles, des vidéos, des photographies et toutes sortes de matériel pour vous immerger dans le projet et le connaître en détail. De plus, vous pouvez suivre son évolution et son actualité.

