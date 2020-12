Les propriétaires du pliage Motorola seront beaucoup plus prudents après avoir découvert le montant de la réparation.

Écrit par María Veiga chez Motorola

La deuxième génération de téléphones portables pliables Motorola, le Motorola Razr 5G, est arrivée entre nos mains il y a quelques mois avec un prix de départ de 1500 euros. le sien coût prohibitif Il aliène déjà de nombreux acheteurs (comme c’est le cas avec tout pliage), mais ceux qui ont opté pour le smartphone avec écran pliable de la société américaine Ils feraient mieux de le garder en sécurité.

Le Youtuber Michael Fisher a accidentellement cassé son Motorola Razr 5G et a subi de première main les conséquences de la possession d’un smartphone aussi coûteux avec des fonctionnalités technologiques aussi avancées. Et est-ce que réparer l’accident a coûté à Fisher pas moins de mille dollars, et que la chute n’a causé que rupture de l’écran externe. Heureusement pour lui, l’écran interne, celui qui se replie, est sorti indemne.

Différentes alternatives de disposition

Après avoir découvert que son tout nouveau mobile pliable était sérieusement endommagé, Fisher a cherché des alternatives à sa solution. Il a d’abord contacté la marque et elle a proposé de remplacer le téléphone, qui Cela coûte à peu près le même prix que l’achat d’un nouveau. Cela s’est également produit avec les services de réparation tiers, oui, car très peu de magasins avaient le correctif disponible pour un appareil aussi particulier.

Le troisième moyen qu’il a trouvé était grâce à son mode de paiement. Il a utilisé un carte de crédit qui avait une assurance pour vos achats Alors, après beaucoup de paperasse, il leur a fait prendre en charge la réparation. Comme on peut le voir, c’est parfois une bonne idée de lire les petits caractères.

En dehors de la réparation, il y a un autre aspect à souligner. Étonnamment, le seul dommage dans cet accident était à l’écran externe. Celui qui est supposé être le plus faible et celui qui fait le plus peur aux consommateurs, le pliant, était indemne malgré le fait que la chute du smartphone s’est produite avec l’écran affiché.

Cela nous invite à penser qu’en effet, les panneaux pliants ils ne sont pas aussi faibles que la pensée et qu’ils peuvent simplement être brisés comme les autres.