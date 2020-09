Bill Gates parle de l’apparition du COVID-19 au début de l’épidémie mondiale lors de la réunion de l’Association américaine pour l’avancement des sciences (. Photo / Todd Bishop)

Bill et Melinda Gates brossent un tableau frappant de l’impact du COVID-19 sur le monde dans un nouveau rapport, affirmant que la pandémie sape les efforts visant à réduire la pauvreté, la faim et la maladie, tout en annulant les initiatives visant à améliorer l’éducation, les économies et l’équité dans le monde.

Mais le problème pourrait en fait s’aggraver, préviennent-ils, sans une réponse mondiale coopérative à la pandémie.

La Fondation Gates suit les progrès du monde par rapport aux objectifs de développement durable de l’ONU dans le rapport annuel «Goalkeepers». Ces dernières années, les 18 mesures de ces objectifs s’amélioraient. Mais cette année, Bill et Melinda Gates notent, « dans la grande majorité, nous avons régressé. »

Nous sommes au milieu d’une «série de catastrophes qui s’exacerbent mutuellement», disent-ils, citant un article sur la pandémie de 1918 et disant que cela correspond à notre situation actuelle.

«Nous ne pouvons pas reconstruire les systèmes de santé, les systèmes économiques, les systèmes éducatifs et les systèmes alimentaires – sans parler de les rendre meilleurs qu’ils ne l’étaient au début de cette année – tant que le virus qui les détruit tous ne sera pas sous contrôle», ajoutent-ils.

«Il n’existe pas de solution nationale à une crise mondiale», écrivent-ils. «Tous les pays doivent travailler ensemble pour mettre fin à la pandémie et commencer à reconstruire les économies. Plus il nous faudra de temps pour nous en rendre compte, plus il nous faudra de temps (et plus cela coûtera cher) pour se remettre sur pied. »

Dans une interview avec Ina Fried d’Axios, ci-dessous, Melinda Gates a qualifié les chiffres du rapport de «dévastateurs». Par exemple, le rapport indique que l’extrême pauvreté a augmenté de 7% ces derniers mois, «mettant fin à une série de 20 ans de progrès», citant des données de l’Institute for Health Metrics and Evaluation de l’Université de Washington. On estime que 37 millions de personnes supplémentaires sont tombées dans l’extrême pauvreté, survivant avec l’équivalent de moins de 1,90 USD par jour.

La Fondation Gates, l’Organisation mondiale de la santé, la Commission européenne et d’autres ont lancé en avril l’accélérateur d’accès aux outils COVID-19 (ACT), dans le but de stimuler le développement et la distribution de vaccins et de thérapies COVID-19. Le groupe demande un financement supplémentaire de 35 milliards de dollars pour soutenir le développement et la distribution équitables des vaccins.

Dans l’ensemble, la Fondation Gates a engagé plus de 350 millions de dollars de financement pour les initiatives COVID-19, y compris le développement et la distribution de vaccins.

Bill Gates a été franc sur les risques du COVID-19 et la nécessité d’une réponse mondiale depuis les premiers jours de la pandémie. Il a mis en garde contre la possibilité d’une telle épidémie il y a des années.

Le rapport Goalkeepers, publié lundi soir, cite des recherches de l’Université du Nord-Est indiquant que près de deux fois plus de personnes pourraient mourir du COVID-19 si les pays riches achetaient les 2 premiers milliards de doses de vaccin plutôt que de s’assurer qu’elles sont distribuées proportionnellement à la population mondiale. .

Les recherches de la Northeastern University indiquent un pourcentage plus élevé de décès dans le monde si les vaccins ne sont pas distribués équitablement. (Graphique de la Fondation Gates)

Bill Gates est entré plus en détail lors d’une conférence téléphonique avec des journalistes, précisant qu’il pense qu’une certaine considération devrait être accordée aux pays pour le financement des initiatives de vaccination.

«Une chose positive est que les États-Unis ont accordé un financement très substantiel pour la recherche et les essais», a déclaré Gates. « En échange de cela, l’idée qu’il y a une certaine capacité réservée, qui donne la priorité aux doses destinées aux États-Unis, je ne pense pas que ce soit hors de propos. »

Il a ajouté: «La seule chose que les États-Unis n’ont pas encore fait, et j’ai bon espoir, est d’allouer des ressources substantielles pour l’achat de vaccins et d’autres médicaments et diagnostics pour la pandémie. S’ils associent cela à leur financement de la R&D et facilitent la fabrication de ces vaccins dans de nombreuses usines, alors vous en aurez une image complète. »

« Donc, personne ne dit qu’il ne devrait pas y avoir de reconnaissance de l’endroit où les essais sont effectués, d’où provient le financement de la R&D, mais la façon de résoudre ce problème est d’avoir cette capacité aussi grande que possible. »