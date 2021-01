Avec le lancement des terminaux Google les plus récents, le Pixel 5 et le Pixel 4a 5G, une fonction telle que «Adaptive Sound» est venue plus tard. Au cas où vous n’en auriez pas entendu parler, c’est une amélioration qui vient imiter la fonction trouvée dans les haut-parleurs intelligents et certains écouteurs grâce à laquelle l’audio sortant changera en fonction de l’environnement dans lequel se trouve l’utilisateur.

Désormais, la fonction Adaptive Sound arrive sur les anciens modèles Pixel grâce à un développeur de XDA Developers tel que Freak07, qui a mis au point une méthode pour activer cette fonctionnalité sur les anciens appareils Pixel.

Comment activer Adaptive Sound avec root

Le son adaptatif peut être activé sur les appareils Pixel antérieurs au Pixel 5, à la fois sur les modèles rootés et sur les téléphones non rootés. Aussi, sur les mobiles enracinés, Adaptive Sound restera actif même après le redémarrage le terminal.

Dans le cas des téléphones rootés, la première étape nécessite de télécharger la version spécifique de l’application “Services de personnalisation des appareils” pour Pixel 5 ou Pixel 4a 5G, pour lesquels nous pouvons utiliser la version trouvée dans APK Mirror sur ce lien.

Ce que fait Adaptive Sound, c’est améliorer la qualité sonore du haut-parleur de votre téléphone en fonction de votre environnement

Une fois l’application installée, nous devons télécharger et installer le module Magisk d’activation des paramètres audio adaptatifs depuis l’application Magisk Manager et redémarrez le téléphone de l’appareil. Si vous préférez, vous pouvez également télécharger le module à partir de ce lien et le mettre à jour manuellement. À partir de là, l’option Adaptive Sound devrait apparaître dans les paramètres de l’appareil.

Son adaptatif sans racine

Dans le cas d’un modèle Pixel plus ancien mais sans racine, Adaptive Sound peut également être activé, bien que le processus soit un peu compliqué et vous devez utiliser deux commandes shell.

Ce qui ne change pas, c’est que nous devons installez la version publiée pour le Pixel 5 ou le Pixel 4a 5G à partir des “Services de personnalisation de l’appareil” et encore une fois, nous pouvons nous tourner vers APK Mirror.

Avec l’application déjà installée, nous activons le débogage USB sur le Pixel dans le chemin “Options de développeur” et en cliquant sur “Débogage USB”.

Nous connectons le mobile au PC et entrons dans l’environnement ADB d’ici là, exécuter les 3 commandes suivantes une par une:

adb shell deviceconfig put devicepersonalization_services AdaptiveAudio__enable_adaptive_audio true deviceconfig put devicepersonalization_services AdaptiveAudio__show_promo_notification true

Après avoir exécuté ces trois commandes, l’option Adaptive Sound devrait apparaître visible dans les paramètres de l’appareil. L’inconvénient est que dans ce cas, l’option Adaptive Sound n’est pas activée en permanence et il est supprimé une fois que vous redémarrez le téléphone.

Via | Développeurs XDA

