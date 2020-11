Pokémon: Charizard sur le point d’attaquer son ennemi

Ces dernières années, Pokémon a accumulé de plus en plus de followers dans sa communauté. C’est pourquoi chaque fois que de nouvelles générations de Pokémon sont publiées ajouter des créatures intéressantes qui continuent d’attirer l’attention des fans. Cependant, il y en a un en particulier qui a toujours maintenu sa popularité, et c’est Charizard.

La plupart des joueurs souhaitent toujours avoir l’emblématique Charizard, mais que faire si je vous disais que vous pouvez créer votre propre figurine Charizard à ajouter à votre collection? Aujourd’hui, vous avez de la chance, car un artiste nommé Raffa Deghemteri a partagé une vidéo dans laquelle il montre le processus de création de cette statue que vous voulez tellement. Vous pouvez le voir en détail ci-dessous.

Le résultat est sans aucun doute magnifique, tous les travaux de peinture et le réglage lui donnent un aspect de haute qualité et donnent même l’impression d’avoir été pris à l’usine. Il faut juste de la patience et de la technique pour y parvenir et ainsi commencer à créer vos propres figurines Pokémon. N’oubliez pas qu’il y a des fans qui ont créé d’autres figurines Charizard que vous souhaiteriez sûrement avoir aussi.

