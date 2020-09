Avez-vous déjà fait une comptabilité de combien d’argent nous dépensons chaque mois sur nos abonnements pour la musique, la télévision, le stockage en nuage et les jeux vidéo? Eh bien NE PAS FAIRE! Un mardi où nous avons rencontré la nouvelle Apple Watch 6 ainsi que la nouvelle génération d’iPad et d’iPad Air, Apple en a profité pour nous présenter Apple One, la nouvelle alternative pour profiter de services tels que Apple Music, Apple TV +, Apple News, Apple Arcade et iCloud en un seul abonnement mensuel unifié.

La nouvelle offre de services sera disponible dans certains pays à partir de cet automne, avec différents types de forfaits qui vont des abonnements individuels, des membres de la famille ou même, à une première qui ne sera disponible qu’aux États-Unis, au Canada, en Australie et au Royaume-Uni, qui sera les premiers pays à avoir également le service Apple Fitness Plus.

Que comprend chaque forfait Apple One?

Apple One débarquera au Mexique et en Amérique latine avec deux options disponibles:

L’individu comprend: Apple Music, Apple TV +, Apple Arcade et 50 Go de stockage iCloud avec un coût mensuel de 165 pesos par mois.

La famille comprend: Apple Music, Apple TV +, Apple Arcade et 200 Go de stockage iCloud pour 229 pesos par mois, et peut être partagée avec jusqu’à 6 membres de la famille.

Disponible uniquement aux États-Unis, au Canada, en Australie et au Royaume-Uni, le Premier comprend Apple Music, Apple TV +, Apple Arcade, Apple News +, Apple Fitness + et jusqu’à 2 To de stockage iCloud pour 29,95 $ par mois et peut également être partagé avec jusqu’à 6 membres de la famille.

Sur quels appareils Apple One fonctionne-t-il?

Apple One sera compatible avec tous les appareils Apple, que ce soit iPhone, iPad, iPod Touch, Apple TV, Apple Watch et bien sûr Mac. Cependant, ce qui est vraiment attrayant dans cet abonnement, ce sont les économies potentielles auxquelles les utilisateurs peuvent accéder automatiquement tous les mois, car si nous prenons par exemple l’adhésion individuelle, le coût unitaire d’Apple Music, Apple TV +, Apple Arcade et 50 Go de stockage iCloud serait d’environ 250 pesos, contre 165 $ que coûte Apple One.

Dans le forfait familial, le coût unitaire d’Apple Music, Apple TV +, Apple Arcade et 200 Go de stockage iCloud serait d’environ 340 pesos, contre 229 $ que coûte Apple One.

La question est donc de savoir s’il est pratique de passer à Apple One, la réponse est plus qu’évidente et pour l’instant, il ne reste plus qu’à attendre que la date d’arrivée du Mexique et de l’Amérique latine soit confirmée.