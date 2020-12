Bâton magique de Goku

Dans l’anime Dragon Ball, les armes sont quelque chose qui n’est pas très présent, en particulier dans le guerriers z, car en raison de leur puissance incroyable, ils n’ont besoin d’aucun type d’armes. Cependant, dans les premiers jours de cette franchise le petit Goku était doté d’un bâton magique, qui était présent dans divers aventures tout au long de sa vie.

Savoir plus: Transformez des couteaux de cuisine simples et ennuyeux en un hommage spectaculaire à Dragon Ball

Cet événement s’est produit en Dragon Ball, ce bâton est connu comme “Poteau électrique” et il était attribué à Goku par son père adoptif et premier enseignant nommé Gohan. L’une des capacités spéciales de cette combinaison est la capacité de repousser tout type de couteau, des impacts importants, des armes à feu et, mieux encore, il est possible de étirer des milliers de kilomètres.

Le Power Pole de Goku est plein de puissance

Cela peut être remarqué dans l’une de ses batailles, qu’il a combattu Monster Carrot et ses sbires, une fois vaincus en guise de punition, je les ai emmenés sur la lune en utilisant le le personnel comme moyen de transport.

Bien que le Power Pole n’était présent que dans l’arc de Dragon Ball, il reste présent dans l’esprit des fans les plus enracinés, étant un artefact assez utile dans les premiers pas du guerrier Saiyan.

Pensez-vous qu’ils réintroduiront le “Power Pole” dans les nouvelles tranches de Dragon Ball?

Image vedette | Images.pushsquare

Autres objets Dragon Ball que vous aimerez