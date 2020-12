Être le premier dans une discipline est aussi courageux que difficile et l’Axon 20 5G peut payer “le bizutage”.

Écrit par María Veiga dans les mobiles chinois

Les premières versions de terminaux avec de grandes innovations ils n’ont jamais tendance à faire ressortir le meilleur d’eux-mêmes. Les tests en laboratoire sont une chose et une tout autre lorsque les terminaux arrivent entre les mains des utilisateurs et qu’ils doivent donner le meilleur d’eux-mêmes jour après jour. Quelque chose de similaire s’est produit avec caméras sous l’écran.

Nous attendions depuis plusieurs mois d’avoir un véritable accès à un mobile qui se risquerait à inclure la caméra révolutionnaire sous l’écran (sans trou ni encoche pour l’abriter), et la vérité est que le premières impressions concernant son fonctionnement ils ne sont pas entièrement flatteurs.

Analyse défavorable

Plusieurs médias américains ont publié leurs analyses testant les performances du ZTE Axon 20 5G et sa proposition pour une caméra invisible et ils ne pourraient pas être plus clairs. Le fonctionnement de la caméra sous l’écran ne les convainc pas pas du tout, principalement à cause de son manque de netteté et de la mauvaise qualité des photos.

Par exemple, The Verge ne laisse aucune place au doute dans son titre: “Le premier mobile au monde avec une caméra selfie sous l’écran n’est pas très bon.” À l’intérieur de son analyse, vous pouvez lire quelques subtilités telles que “sous un bon éclairage, la caméra selfie de l’Axon 20 5G prend des photos floues avec des couleurs faibles et des reflets ternes”, “la caméra sous l’écran est simplement fonctionnelle. Oui, il prendra des photos, mais vous ne voulez pas que quiconque les voie. “

Ils n’ont pas non plus coupé un cheveu Autorité Android: “Son fonctionnement est un peu comme si la lentille avait une tache qui ne peut pas être nettoyée”, ni en développeurs xda: «Vraiment, je pense que seuls ceux qui utilisent la caméra selfie à des occasions spécifiques seront satisfaits. Toutes les photos que j’ai prises avec elle sont vraiment mauvaises ».

Tous ces commentaires négatifs pointent vers une conclusion plutôt incongrue. D’un côté, l’avancée technologique est indéniable et il attirera sûrement les amateurs d’innovations technologiques qui ont besoin de tester par eux-mêmes tout ce qui est nouveau qui est lancé sur le marché indépendamment de son fonctionnement.

D’autre part, la grande innovation de l’Axon 20, la caméra sous l’écran est la pire chose de tout le terminal. Alors, pourquoi quelqu’un à la recherche d’un excellent appareil photo pour selfie voudrait-il l’acheter? Vraiment, il n’a pas de raison, donc ce terminal Axon serait un mobile à considérer ceux qui veulent une caméra frontale, mais ne craignent pas ses mauvaises performances, soyez juste là pour ce qui peut arriver.