Le programme de récompenses Google Play est désormais disponible dans plus de pays, dont l’Espagne.

Écrit par Christian Collado sur Google Play

Cela a pris du temps, mais Google a enfin lancé son Programme de points et de récompenses Play Points en Espagne, après plusieurs mois disponibles dans des régions comme les États-Unis.

Play Points est une initiative qui vient avec l’idée de récompenser ceux qui font des achats dans l’App Store, avec des remises, des crédits à consommer dans d’autres applications ou jeux, et d’autres récompenses intéressantes.

Qu’est-ce que les points Google Play et comment ça marche

Comme Google l’a annoncé au moment du lancement de ce programme, les Google Play Points – à ne pas confondre avec Google Play Pass – sont un programme de récompenses destiné à tous les utilisateurs qui faire des achats sur le Google Play Store.

Son fonctionnement est similaire à celui des autres programmes de ce type: les utilisateurs dépensent de l’argent pour des applications, des jeux, des livres, de la musique ou des films, et en retour ils obtiennent points pouvant être échangés sur de futurs achats.

Dans certains cas, Google introduit campagnes de récompenses supplémentaires, pour quels utilisateurs recevra encore plus de points pour le fait d’acheter du contenu spécifique.

L’idée est attirer de plus en plus d’utilisateurs Android pour acheter du contenu dans votre boutique numérique.

Au départ, les utilisateurs gagnera 1 point pour chaque euro dépensé sur Google Play. Cependant, pendant les sept premiers jours après avoir rejoint le programme, les utilisateurs recevra une offre de bienvenue de 3 points supplémentaires pour chaque achat.

Une fois qu’un certain nombre de points a été atteint, il sera possible monter d’un niveau pour obtenir plus de points et d’avantages. Dans Google Play Points, il est possible de trouver différents niveaux en fonction du nombre de points obtenus:

Niveau Nombre de points

Points nécessaires gagnés pour

chaque euro dépensé Avantages supplémentaires Bronze 0 – 1491 points Points d’événement en jeu Multiplicateurs de points de livre et de film Argent150 – 5991,1 points Points d’événement en jeu Multiplicateurs de points de livre et de film Récompenses hebdomadaires d’argent Gold 600 – 2.9991,2 points Points d’événement en jeu Multiplicateurs points dans les livres et les films Prix d’or hebdomadairesPlatine3000 ou plus1,4 pointsPoints d’événement en jeuMultiplicateurs dans les livres et les filmsPlatinum Weekly AwardsSupport premium

Comment s’inscrire aux points Google Play

Tout utilisateur Android peut inscrivez-vous aux points Google Play et commencez à gagner des récompenses pour vos achats en magasin.

Pour ce faire, il suffit de répondre à une série d’exigences:

Vivre en Allemagne, en Australie, en Corée du Sud, aux États-Unis, en France, à Hong Kong, au Japon, au Royaume-Uni ou à Taiwan Posséder un ordinateur ou un appareil Android fonctionnant avec Google Play Avoir un compte Google Play qui n’est pas géré par un centre un parent ou un parent a ajouté un mode de paiement valide Utiliser le pays Google Play comme pays de facturation

Dans le cas où ces exigences sont remplies, rejoindre le programme de points Google Play c’est aussi simple que de suivre ces étapes:

Sur votre téléphone ou tablette Android, ouvrez l’application Google Play Store. Appuyez sur le menu, puis sélectionnez “Points Play”. Appuyez sur “Rejoindre”.

Ainsi, un nouvelle section de points où consulter vos statistiques, points disponibles et avantages actifs.

Comment utiliser les points Google Play

Lorsque vous avez effectué plusieurs achats sur Google Play et que vous avez suffisamment de points à échanger, vous pouvez utilisez-les pour obtenir des réductions sur vos futurs achats.

Pour utiliser des points Google Play, vous devez suivre ces étapes dans l’application Store:

Sur votre appareil Android, ouvrez l’application Google Play Store. Appuyez sur le menu, puis sur Play Points. Appuyez sur “Utiliser”. Sélectionnez un article, un coupon ou un crédit Google Play, ou faites un don pour soutenir une bonne cause. processus de paiement, sélectionnez l’option “Utiliser des points”.