Les chats sont des animaux vraiment extraordinaires lorsqu’il s’agit de communiquer avec leur propriétaire. Entre les ronronnements, les miaulements et le fameux pétrissage avec ses pattes, les félins ont des manières très particulières de faites-vous comprendre avec votre humain. Cependant, il peut parfois être un peu difficile de capter leurs signaux.

Bon, il semble que ce petit désagrément prendra fin pour les amoureux des chatons. Ces derniers jours, c’est devenu une tendance une nouvelle application qui traduit les miaulements des michis. MeowTalk a été conçu par un ancien programmeur d’Amazon et promet d’être la solution pour ceux qui veulent communication plus avancée avec votre chaton.

MeowTalk, l’application pour mieux comprendre votre chat

Les expressions d’un chat ont tellement de significations que il est peut-être impossible de comprendre ce que veut un de ces beaux animaux. Seulement avec le temps, le propriétaire et l’animal établissent le lien pour se comprendre principalement avec des gestes comme ronronner ou pétrir.

Quand il s’agit du miaulement, Cela dépend beaucoup de la “ texture ” qu’il doit identifier ce que veut le félin. Désormais, ce détail peut être identifié instantanément grâce à la technologie qui l’application MeowTalk le met à disposition des fans des mythes.

Le créateur de ce bijou technologique est Javier Sánchez, ancien programmeur d’Amazon -impliqué dans le développement de l’intelligence Alexa- qui fonctionne désormais pour le Groupe Akvelon Dans ce projet. «C’est particulièrement important maintenant car, avec toute la distanciation sociale qui se produit, il y a des gens qui sont confinés avec un félin “Sánchez a déclaré dans un communiqué.

L’intention de cette application, dit Javier, ets renforcer le lien entre les chats et les propriétaires. «Cela leur permettra de communiquer avec votre chat, ou du moins de comprendre l’intention de votre chat, et cétablir une connexion très importante “dit-il avec des mots recueillis par la BBC.

Comment ça marche?

MeowTalk est l’une des nombreuses inventions qui surgissent aujourd’hui grâce à la mise en œuvre de l’apprentissage automatique (intelligence artificielle). Le miaulement des chats non seulement dans la race, mais individuellement comme chacun de ces animauxs développe un son distinctif pour communiquer.

Cette application permet à l’utilisateur de créer un profil de votre chat. Ensuite, vous devez enregistrer le miaulement ou d’autres sons émis par le chat. Vous pouvez choisir l’interprétation du miaulement afin qu’il soit enregistré dans la base de données de l’application, qui compte pour l’instant 13 traductions, dont «Nourris-moi», «je suis en colère» et «laisse-moi tranquille».

Tel qu’utilisé MeowTalk, l’application apprend et se familiarise avec les différents miaulements de l’animal avec lequel elle interagit puis les traduit. L’application continuera bien sûr à être développée pour élargir la gamme de traductions et affiner l’interface d’identification miaou. Vous pouvez télécharger la version bêta de l’application dans le Google Play Store ou dans l’Apple Store.

Et bien que l’application soit dans une phase de première utilisation, Javier Sánchez et l’équipe d’Akvelon ont l’intention de passer à un autre niveau. Finalement, les développeurs vont concevoir un collier pour chat intelligent qui renvoie à l’application. L’application identifiera le miaulement, communiquera la traduction au collier et ce dernier émettra une voix avec la demande désignée. Maintenant, parler à votre chat ne sera pas un rêve. Incroyable tu ne trouves pas?

