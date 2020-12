Les paiements WhatsApp sont l’une des grandes nouveautés qui viendront dans l’application, et nous savons déjà comment ils fonctionnent.

Écrit par Christian Collado sur WhatsApp

Préparez-vous pour utilisez WhatsApp pour envoyer et recevoir de l’argent: très prochainement, le système de paiement peer-to-peer de l’application atteindra plus de pays, après un premier déploiement où ce système a été mis en œuvre dans plusieurs pays.

À ce jour, en plus, nous pouvons déjà voir et vérifier comment les paiements fonctionneront sur WhatsApp, grâce au fait que la société nous a montré plus d’informations sur le fonctionnement de cette fonction d’envoi d’argent à partir de chats.

Les paiements WhatsApp arrivent: voici comment ils fonctionnent

Le dernier pays à avoir accueilli le système de paiement WhatsApp est Inde.

Depuis le 5 novembre dernier, les résidents de ce pays peuvent envoyer ou recevoir de l’argent via les chats WhatsApp en toute sécurité et sans trop de complications. À cette fin, un système basé sur l’UPI – Unified Payment Interface – a été intégré en collaboration avec l’Organisation nationale des paiements de l’Inde. De cette façon, ils sont plus de 160 banques compatible avec les paiements WhatsApp.

Bien que la plate-forme de paiement soit quelque peu différente dans chaque pays, de nombreuses fonctionnalités seront similaires dans la plupart des pays. C’est le cas des exigences, car tous ceux qui veulent effectuer des paiements par WhatsApp ils devront en avoir un compte bancaire et une carte de crédit ou de débit associée en ton nom.

WhatsApp prétend que le système de paiement est totalement sécurisé, puisque chaque transaction nécessitera un PIN personnel du système UPI, sans lequel il ne sera pas possible d’envoyer ou de recevoir de l’argent.

Le Brésil et l’Inde sont deux des premiers pays où les utilisateurs de WhatsApp peuvent démarrer envoyer ou recevoir de l’argent via l’application.

Petit à petit, l’entreprise a l’idée d’étendre la disponibilité de ce système jusqu’à ce qu’elle finisse par offrir un outil de paiement global, similaire à ce que l’on peut déjà trouver sur Facebook avec Facebook Pay.

Il est donc très probable que Régions d’Amérique latine et L’Europe  sont très proches dans les plans de déploiement de l’entreprise. En fait, il n’y a pas longtemps, nous avons reçu des indications indiquant son arrivée en Espagne très bientôt.