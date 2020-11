L’équipe de Young Minato composée de Kakashi, Rin et Obito

L’équipe de Minato est le prédécesseur de Kakashi, elle était composée de Kakashi Hatake, Rin Nohara et Obito Uchiha. Chacun de ces ninjas avait son propre propre style de combat et tenue, et sont devenus l’une des versions des personnages les plus appréciés des fans.

Même si nous en connaissons déjà très bien la conception, avez-vous déjà imaginé ce qui se passerait si Naruto était de Disney? Un artiste CGSociety connu sous le nom de ThiagoBossada a répondu à cette question avec trois illustrations étonnantes où il a recréé Kakashi Hatake, Rin Nohara et Obito Uchiha avec des designs dignes d’une animation 3D.

Kakashi de Team Minato – Fan Art 3D x ThiagoBossada

Obito de Team Minato – Fan Art 3D x ThiagoBossada

Rin de Team Minato – Fan Art 3D x ThiagoBossada

Comme vous pouvez le voir, l’artiste s’est concentré sur la création des personnages de manière mignonne et intéressant, tout comme Disney fonctionne. Si Naruto avait été créé par Disney, c’est sûrement ainsi que seraient les créations de Rin, Kakashi et Obito. D’un autre côté, il est également bon que vous voyiez la statue en bois qu’un artiste Naruto a créée avec le Rasen Shuriken.

