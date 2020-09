Remplacer Chadwick Boseman en tant que roi T’Challa / Black Panther sera une tâche difficile pour Marvel, et le studio n’a pas encore annoncé comment il ira de l’avant avec Black Panther 2.

Les fans de l’acteur ont déjà exprimé leurs désirs en ligne, exhortant Disney à ne pas refondre T’Challa et à faire remplacer Boseman par un autre acteur. Le moyen le plus simple serait que Marvel passe le manteau de la panthère noire à Shuri, ce qui se passe dans les bandes dessinées.

Marvel devrait encore expliquer la disparition de T’Challa.

Nous expliquons ici comment une mort héroïque du roi alors qu’il portait une dernière fois l’armure Black Panther pourrait fonctionner et pourquoi Marvel devrait filmer une scène post-crédits pour clore son histoire.

Chadwick Boseman est décédé il y a trois semaines après une bataille secrète contre le cancer, et sa mort prématurée a choqué le monde entier. Ce ne sont pas seulement les millions de fans de Marvel qui ont aimé Boseman en tant que Black Panther dans le MCU qui ont été choqués par la nouvelle. Les rapports qui ont suivi ont indiqué que Disney et Marvel ne savaient pas que l’acteur luttait contre la terrible maladie alors qu’il tournait ses scènes pour les films MCU.

Nous avons appris que Boseman était convaincu qu’il surmonterait les difficultés médicales et espérait qu’il serait prêt à commencer à se préparer à la suite de Black Panther qui a déjà été annoncée. Le film n’est pas inclus dans la quatrième phase des films MCU, mais il devrait être présenté en première à un moment donné en 2022 – en supposant que la pandémie de coronavirus ne retarde pas la production et en supposant que Disney sache comment aller de l’avant.

Disney et Marvel n’ont pas encore dit comment ils prévoient d’aller de l’avant avec Black Panther 2. Mais il est clair qu’ils devront se préparer à remplacer l’acteur par quelqu’un d’autre et aller de l’avant avec le film. Un rapport précédent indiquait également que Boseman devait apparaître dans d’autres croisements Marvel, de sorte que sa mort a des implications plus larges pour le MCU. Les fans savent déjà qui devrait être la prochaine Black Panther, et beaucoup d’entre eux utilisent les réseaux sociaux pour exprimer leurs sentiments. Certains ont même lancé des pétitions en ligne exhortant Disney à ne pas refondre le rôle. Au lieu de cela, Disney devrait transmettre le manteau de la panthère noire à un autre membre de la famille royale de Wakanda ou à un autre chef de tribu.

Ce qui est unique à propos de Black Panther par rapport à de nombreux autres super-héros Marvel, c’est que tout le monde peut porter l’armure. Il n’est pas nécessaire que ce soit le roi T’Challa. Captain America, Black Widow et Thor pourraient être les exemples les plus proches que nous ayons. Même sans Steve Rogers, le monde aura des remplaçants pour perpétuer le symbole de Captain America. Et le mot dans la rue est que quelqu’un d’autre deviendra la prochaine Black Widow. Quant à Thor, il pourrait finir par passer le marteau à Jane Foster, qui pourrait devenir le prochain Thor, comme elle le fait dans les bandes dessinées.

Pour revenir à Black Panther 2, Marvel a quelques options simples. Le choix le plus impopulaire serait d’avoir un acteur différent jouer Black Panther. C’est quelque chose que les fans ont clairement indiqué qu’ils ne voulaient pas. Et il est peu probable qu’un acteur veuille remplacer Boseman. La voie la plus simple serait de faire mourir le roi à un moment donné afin que Shuri puisse lui succéder en tant que Black Panther, comme cela se produit dans les bandes dessinées. Cela a peut-être été le plan de Marvel, mais le décès prématuré de Boseman pourrait accélérer ces plans.

Mais comment passer du personnage d’une manière qui rendrait justice à Boseman? Avoir une recréation numérique de l’acteur semble hors de question, et ce n’est pas la façon dont les studios devraient se passer lorsqu’un acteur décède. Le roi peut mourir hors écran et d’autres personnages relaient cette histoire au début de la suite. Nous n’aurions jamais pu le voir arriver, et Shuri prendrait le relais.

L’actrice Letitia Wright joue la sœur de T’Challa, Shuri, dans les films Marvel MCU. Source de l’image: Marvel Studios

J’ai expliqué il y a quelques jours que Marvel pourrait avoir une voie encore meilleure pour remplacer Boseman, tout en honorant ses versions de King T’Challa et Black Panther. C’est là que les scènes post-crédits peuvent aider, ce qui donnerait à Marvel un emplacement privilégié pour un hommage réfléchi à l’acteur. Après tout, Marvel a popularisé les scènes de crédits de films avec le MCU, et les fans sont bien formés pour attendre l’arrivée de ces scènes post-crédits.

Le but de ces scènes n’est pas seulement de donner aux fans un aperçu rapide de ce qui va suivre, mais aussi d’aider Marvel à connecter les différents films MCU. Celles-ci peuvent être des scènes emblématiques qui resteront avec les fans, se démarquant de ce qui s’est passé dans le film auquel elles sont attachées.

J’ai dit la semaine dernière que la mort de Black Panther dans une scène post-crédits profiterait également à l’histoire. Celui qui doit tuer Black Panther doit être un méchant terrifiant. Après tout, T’Challa est un héros puissant. Marvel pourrait faire progresser l’arc du méchant tout en rendant hommage à Boseman. Et une scène de générique devrait avoir une séquence de bataille où la Panthère noire de T’Challa serait vaincue. Nous n’aurions pas besoin d’une recréation numérique de Boseman, ni de lignes parlées. Tout le monde dans le public saurait qui porte le costume. Et le méchant ou d’autres personnages feraient clairement comprendre que T’Challa avait été vaincu.

Plus j’y pensais, plus je voulais savoir si une scène post-crédits MCU serait un endroit approprié pour tuer un personnage majeur de l’univers cinématographique.

Capture d’écran de Avengers: Infinity War: Thanos utilisant le Gauntlet Infinity. Source de l’image: Marvel Studios

Après avoir revu toutes les scènes post-crédits dans le MCU jusqu’à présent, j’ai rapidement catégorisé les types d’événements présentés dans ces scènes. Dans l’ensemble, le but des scènes est de faire avancer l’histoire avec des teasers, comme Nick Fury racontant à Tony Stark à la fin d’Iron Man à propos de l’initiative Avengers, ou la révélation de The Winter Soldier selon laquelle Hydra est toujours une menace, ou le prélude apparent à Guerre civile dans l’une des scènes de générique d’Ant-Man. Ou la révélation emblématique de Boseman selon laquelle Wakanda est en fait beaucoup plus avancé que vous ne le pensez, et qu’il est sur le point de jouer un rôle de premier plan dans le monde à la fin de la première Black Panther. Ou l’introduction de SWORD de Fury à la fin de Far From Home.

Certaines scènes de générique présentent un nouveau personnage, qu’il s’agisse d’un nouveau super-héros, d’un méchant majeur ou d’un œuf de Pâques. La liste des exemples comprend Thor (Iron Man), Thanos (The Avengers), the Collector (Thor: The Dark World, Wanda and Pietro Maximoff (The Winter Soldier), Howard the Duck (Guardians 1), the Wasp (Ant-Man ), Adam Warlock (Guardians 2) et Captain Marvel (Infinity War).

D’autres se concentrent sur certains objets clés de l’intrigue MCU, comme les Infinity Stones (Iron Man 2, Thor: The Dark World) et le Infinity Gauntlet (Avengers: Age of Ultron). D’autres objets comme Thor’s Hammer (Iron Man 2) et le bip de Fury (Infinity War) taquinent ces super-héros spécifiques.

Certaines de ces scènes se concentrent sur des tragédies, notamment des décès ou le danger de mort imminente. Groot grandit dans Guardians 1 nous rappelle que nous aurons un nouveau Groot. Grandmaster survivant à Thor: Ragnarok est également un teaser que nous pourrions revoir le personnage après avoir échappé à la mort. Mais Infinity War et Ant-Man and the Wasp nous montrent plusieurs personnages principaux qui sont dépoussiérés après que Thanos se soit claqué des doigts, notamment Nick Fury et Maria Hill (Infinity War) et Hank and Hope Pym et Janet Van Dyne (Ant-Man and the Wasp) ).

Sans oublier que nous ne voyons Thanos que dans les scènes de générique avant Infinity War. Le méchant apparaît dans The Avengers, Age of Ultron et Thor: Ragnarok.

Enfin, Boseman lui-même est déjà apparu dans deux scènes de générique, y compris Civil War, pour taquiner Black Panther et Black Panther, à partager avec le plus grand secret de Wakanda au monde.

Ces scènes de crédits renforcent encore ma théorie selon laquelle le fait que le roi T’Challa meure dans un dernier combat en tant que Black Panther dans une prochaine scène de crédits fournirait une excellente sortie pour le personnage emblématique de Boseman. La scène du crédit cocherait plusieurs des cases ci-dessus. Cela permettrait à Marvel de faire avancer l’histoire et de connecter plusieurs films et émissions, cela aiderait à présenter un méchant important ou à développer son arc, et cela donnerait à Black Panther un autre moment mémorable, même si nous ne pourrons jamais revoir Boseman agir à nouveau. .

Et la meilleure partie à ce sujet est que Marvel n’aurait même pas à attendre aussi longtemps pour livrer une telle scène de crédits. Cela n’aurait pas à se produire dans le film ou la série télévisée qui précède la suite. Marvel pourrait le publier à tout moment dans un proche avenir. De cette façon, cela ne surprendrait pas seulement les fans avec un développement de l’intrigue émotionnelle, cela rendrait également hommage au travail de Boseman pour le MCU en temps opportun après son décès.

Tout cela est de pure spéculation, bien sûr, et il faut le traiter en conséquence.

