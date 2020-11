D’ici la fin de 2020, quatre grandes marques de téléphones ont renouvelé ces derniers mois une grande partie de leur les taux, avec un point culminant qui est venu cette semaine, lorsque Yoigo a présenté une amélioration attendue des conditions.

Attendu, pour trois raisons. Parce que Yoigo attend généralement son anniversaire en décembre pour révéler un renouvellement plus profond. Car après l’arrivée de données illimitées à la concurrence, votre offre c’était dépassé. Et parce que c’était la seule marque du groupe MásMóvil qui manquait depuis répondre à l’assaut à faible coût de la compétition, et à laquelle Pepephone, MásMóvil et Llamaya avaient déjà réagi.

En ce qui concerne les grands mouvements tarifaires, on pourrait dire que 2020 est terminée. Une année atypique, au cours de laquelle les opérateurs ont fini par relever les anciens taux en échange d’améliorations, comme cela a été le cas ces cinq dernières années, mais ils ont également publié nouveaux tarifs (optionnels) moins chers, au moins sur Vodafone, Orange et Yoigo. Movistar les a rendus plus chers en début d’année, mais l’arrivée de gigaoctets illimités les a rendus plus compétitifs que certains de leurs pairs chez les opérateurs concurrents.

Vodafone pas cher, famille Yoigo, Movistar illimité et football orange

Pour entrer dans le détail, des tarifs sans données illimitées, ce sera Vodafone yu qui a le moins cher, avec la fibre la plus rapide, avec une ligne fixe illimitée et avec l’avantage d’inclure des données illimitées dans les réseaux sociaux et les applications de messagerie. En revanche, c’est le seul opérateur à ne pas proposer de mobiles à tempérament avec ces types de tarifs. Le prix pour 15 et 25 Go est respectivement de 45 et 50 euros.

Parmi les autres opérateurs, Yoigo se distingue par l’inclusion de deux lignes mobiles avec des minutes illimitées et 15 Go partagés pour 49 euros, il a donc l’offre moins cher pour les familles. Au lieu de cela, il propose également le service de télévision le moins compétitif. Dans ce cas, les tarifs Orange et Movistar seront ceux qui sont un peu plus chers, mais rien d’alarmant pour ceux qui préfèrent l’une de leur couverture.

Aucun des tarifs moins chers, sans données illimitées, n’est compatible avec le décodeur pour le téléviseur.

Avec des données illimitées, Vodafone a fixé le prix le plus bas à 55 euros, mais c’est aussi le seul dont la vitesse est limitée à 2 Mbps dans cette gamme de prix. Pour 59 euros, Yoigo n’a pas de limitation de vitesse, bien qu’il applique une restriction sur la qualité du streaming vidéo en SD. De plus, il comprend deux lignes mobiles avec des minutes et des données illimitées sur les deux lignes.

À une différence de 9 euros, pour 68 euros, Movistar a un débit de données illimité illimité vitesse ou qualité vidéo. Il comprend également un ensemble de télévision avec plus de 80 chaînes (37 prime) et c’est le seul à ne pas avoir de permanence. Le reste des tarifs Movistar fournit plus de canaux premium, mais maintient des conditions de fibre et de téléphonie mobile intactes.

Dans le cas de Orange, son tarif illimité le moins cher commence à 80 euros et sa qualité de streaming limitée vidéo en HD, mais se distingue par l’inclusion de deux lignes mobiles. De Yoigo, l’autre opérateur familial, ils séparent 21 euros par mois, mais en échange, la lecture vidéo est de meilleure qualité, le la fibre est trois fois plus rapide, et inclut la chaîne Orange et les chaînes de la TNT à regarder depuis Orange TV multi-appareils. Les autres tarifs d’Orange ajoutent plus de contenu télévisuel, mais ils n’apportent pas non plus d’améliorations de la ligne mobile.

Vodafone a deux autres tarifs illimités, avec une vitesse de 10 Mbps pour 65 euros, ou à Vitesse maximale 5G pour 75 euros. Dans les deux cas avec une promotion qui comprend HBO, Amazon Prime et 24 chaînes premium pendant 12 mois.

Les conditions complètes, y compris les concerts et les prix finaux sont résumées dans la comparaison suivante avec tous les détails et les petits caractères:

Tarifs mobiles uniquement dans Movistar, Vodafone, Orange et Yoigo

Outre les offres convergentes, les opérateurs ont également considérablement modifié le tarifs des contrats mobiles ces derniers mois, avec des améliorations qui reproduisent pratiquement ce qui a déjà été vu pour la fibre et le mobile combinés.

Pas de données illimitées, Vodafone continue d’avoir les meilleures conditions pour des tarifs inférieurs à 25 euros, tandis que avec des données illimitées, Yoigo obtient l’offre la moins chère et la vidéo en SD, Vodafone avec le moins cher avec des restrictions de vitesse et Movistar avec le moins cher sans restrictions.

Vodafone et Orange ont également données illimitées sans restrictions, mais ils sont 8 euros plus chers que Movistar, bien qu’ils incluent HBO gratuit (et 24 chaînes premium) ou Amazon Prime respectivement pendant un an. En outre, ils appliquent également des remises plus importantes sur la vente de téléphones mobiles en plusieurs fois.

En ce qui concerne la compatibilité et les incompatibilités, Vodafone sera le seul opérateur à autoriser l’ajout de packages de télévision premium à visualiser en multi-appareils, Orange est le seul à inclure un multiSIM * gratuit et Yoigo celui avec les ** lignes mobiles supplémentaires les moins chères.

Autres comparaisons de prix