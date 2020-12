Statues One Piece à Kumamoto

Pendant 16 avril 2016 À Kumamoto, au Japon, un tremblement de terre choquant de magnitude 7 a été généré, causant des dommages importants à des zones importantes de la ville, y compris la préfecture de Kumamoto. Au total, ils étaient environ 5 milliards de dollars de dommages en raison de cette catastrophe naturelle.

Cependant, Eiichiro Oda, connu comme le créateur de mangaka de One Piece, a fait un don en son nom et au nom de Luffy (protagoniste de l’anime) un 800 millions de yens au total. Cela a été très utile pour la récupération de la région depuis lors, et pour cette raison, la préfecture de Kumamoto a remercié Oda en fabriquant des statues One Piece.

Statue de singe Luffy D – Bureau du gouvernement préfectoral de Kumamoto, Japon

Statue de Sanji – Mashiki City, Kumamoto, Japon

Statue d’Ussop – en face de la gare d’Aso, Kumamoto, Japon

Statue de Tony Tony Chopper – Jardins zoologiques et botaniques de la ville de Kumamoto, Japon

Statue du ruisseau – Fureai Hiroba Square à Mifune Town, Kumamoto, Japon

Statue de Franky – Gare de Takamori, Kumamoto, Japon

La préfecture de Kumamoto a également investi dans les statues de bronze pour attirer les touristes, offrant des produits locaux et des installations pour gagner un revenu afin qu’ils puissent continuer à se remettre des dégâts du tremblement de terre de 2016. Merci à cela, un an vous obtenez 2,67 milliards yens par an.

Pour l’instant, il y a 6 statues dispersées dans zones fortement touchées à cause du tremblement de terre. Ensuite, nous vous laissons là où ils se trouvent et quand ils ont été fabriqués:

Luffy D Argent – Préfecture de Kumamoto (2018).

Sanji – Ville de Mashiki (2019).

Usopp – devant la gare Aso (2019).

Tony Tony Chopper – Jardins zoologiques et botaniques (2020).

Ruisseau – Place Fureai Hiroba à Mifune City (2020).

Franky – Gare de Takamori (2020).

Cependant, ils travaillent toujours sur trois autres statues où nous pouvons voir Roronoa Zoro, Nami et Robin.

