Cahier Death Note.

Un fan de Death Note a voulu couvrir l’intro de l’anime dans le plus pur style de la musique médiévale. Et vous vous demandez peut-être … mais qu’est-ce que l’OST d’une série animée comme Death Note a à voir avec la musique médiévale? C’est vrai, absolument rien. Et c’est ce qui le rend si drôle, c’est là que réside le plaisir!

Cette curieuse initiative a été menée par la chaîne YouTube Medieval Otaku, et comme vous pouvez l’imaginer, ce n’est pas la première fois qu’ils couvrent une mélodie d’une série animée. Il a créé des pièces similaires de Fullmetal Alchemist, JoJo’s Bizarre Adventure et même de la série populaire The Office.

Voulez-vous entendre à quoi ressemblerait l’intro de Death Note à l’époque médiévale? Accordez votre oreille!

Savoir plus: Toutes les règles du carnet qui apparaissent dans le manga Death Note

La vérité est que nous avons adoré cette mélodie de Death Note recouverte de guitares, de zits et de dulzainas. Et cela nous a laissé nous demander quels événements étranges pourraient se produire si un cahier comme le Death Note apparaissait au Moyen Âge. Da pour un nouvel anime!