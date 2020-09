Quand le vôtre Smartphone Android et sous attaque de malware, il y a quelques petits signes qui peuvent nous faire comprendre. En fait, il peut arriver de rencontrer des problèmes lors de l’utilisation normale de cet appareil qui au début ne nous font pas penser que c’est la faute d’un virus. Cependant, comme déjà mentionné, ces petits problèmes tels que les ralentissements soudains et la consommation anormale de la batterie peuvent indiquer précisément la présence d’un malware.

Voici comment savoir si votre smartphone contient des logiciels malveillants

Que faut-il faire pour comprendre si votre smartphone est réellement sous attaque de malware? L’une des toutes premières choses à faire est de vérifier et vérifier les applications installées sur votre appareil. Pour ce faire, vous devez accéder aux sections Paramètres, Applications et notifications, Afficher toutes les applications. De là, il sera possible de vérifier qu’il n’y a pas d’applications étranges que vous n’avez jamais téléchargées et qui pourraient être à l’origine de la présence d’un malware. En général, cependant, il est conseillé sur les smartphones Android de ne pas installer d’applications provenant de sources non fiables (c’est-à-dire qui ne proviennent pas du Play Store mais qui proviennent d’autres sources inconnues).

En plus de cela, il est également conseillé de vérifier quelles applications ont le autorisations d’administration, car c’est très souvent grâce à ces autorisations que les applications malveillantes avec des logiciels malveillants contrôlent et endommagent les appareils. Pour le vérifier, vous devez accéder aux sections Paramètres, Sécurité et localisation, Application d’administration de l’appareil. Un autre symptôme suggérant qu’il y a un virus sur votre smartphone est le consommation anormale du trafic de données et de la batterie. Pour vérifier et vérifier que quelle application n’est pas la cause de tout cela, vous devez vous rendre dans les sections Utilisation des données et batterie de votre appareil. Dans ces sections, la consommation réelle de la batterie et le trafic de données de toutes les applications seront affichés et il sera donc facile d’identifier la présence éventuelle d’une application malveillante.