Voici comment seraient les personnages One Piece dans l'univers d'Adventure Time

Une série Cartoon Network inspirée de One Piece

L’anime One Piece a été grande inspiration pour les illustrateurs depuis des décennies, et est actuellement l’une des séries avec le plus de croisements qui aient été vus, qu’il s’agisse de bandes dessinées, de jeux vidéo, de séries animées et même d’anime.

Cependant, les adeptes ne cessent d’étonner la communauté. C’est le cas d’un illustrateur de la communauté DevianArt, qui a voulu montrer une fusion entre la maison de dessin animé Cartoon Network et l’anime One Piece. Le résultat est génial!

La nouvelle série Cartoon Network inspirée de One Piece

Ce dessin fascinant de l’illustrateur Wenart montre le mélange parfait parmi certains dessins animés de réseau de dessin animé avec l’équipage du pirates au chapeau de paille.

Voici à quoi ressembleraient les dessins animés de Cartoon Network aux pirates au chapeau de paille

Comme vous le verrez, chaque tenue présentée par ces personnages est la tenue officielle, et bien qu’elle ait un style d’art de bande dessinée, aucun d’eux ne perd son essence. Les dessins animés qui ont eu la chance de personnifier les pirates du chapeau de paille sont:

Numéro 4: Usopp

Mung Daal: Sanji

Os pur: Ruisseau

Finn l’humain: Zoro

Flapjack: Luffy

Perle: Nami

Darwin Watterson: Jimbe

Quel design avez-vous préféré?

Image vedette | DeviantArt

Autres objets One Piece que vous aimerez