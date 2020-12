Avatar le dernier maître de l’air: Sokka, Toph et Aang

Aang n’est pas quelqu’un qui parcourt seul les différents royaumes du monde pour mener à bien sa mission, car il a une équipe qui l’accompagne toujours, Toph, Katara, Sokka et leurs animaux de compagnie. Sokka a surtout gagné une place en tant qu’ami de l’Avatar parce qu’il l’aide toujours avec sa sœur.

Contrairement aux autres personnages, celui-ci a un style différent, car son apparence est composée d’une queue aux côtés rasés, d’un long visage et d’une peau brune. Ce style authentique a fait de lui un personnage décalé tout au long de la franchise. Cependant, aujourd’hui, nous avons la possibilité de le voir d’une manière différente grâce à un grand Fan Art que vous pouvez voir ci-dessous.

Sokka 3D – Fan Art x Joyce Amaral

Cette refonte a été réalisée par l’artiste Joyce Amaral d’Artstation. La façon dont il a recréé Sokka est assez frappante, car en plus de le faire en 3D, il lui a donné plusieurs touches intéressantes, comme le chat, piercings et tenue plus adapté à aujourd’hui. N’oubliez pas que vous pouvez également voir à quoi ressemblerait Katara d’Avatar: The Last Airbender dans la vraie vie.

