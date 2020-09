L’un des réseaux sociaux les plus connus et les plus réussis, Twitter, est prêt à aider les petites et grandes entreprises à adopter des stratégies fructueuses ce Noël. « The Twitter Holiday Hub » est un site spécialement créé à cet effet, conçu pour offrir une série de conseils, de guides et de ressources aux spécialistes du marketing.

La page regorge de ressources, de conseils et d’histoires de réussite qui aideront les entreprises qui ont connu une année de vente difficile en raison de la pandémie à trouver des conseils sur les bonnes pratiques pour la prochaine saison de Noël. Et c’est un moment où les entreprises peuvent inverser un peu la situation négative vécue depuis le déclenchement de la pandémie.

« Le Twitter Holiday Hub » vous explique, par exemple, comment élaborer un plan de vente stratégique pour le réaliser non seulement pendant la saison de Noël, mais à tout moment de l’année. Il propose également un calendrier détaillé des meilleurs moments pour les entreprises et les entreprises pour mettre en œuvre des stratégies de marché.

À quoi ressemblera Noël cette année?

Noël est l’une des périodes les plus attendues non seulement par les clients, mais aussi par les entreprises, les entreprises et les marques, car c’est une période où les achats sont considérablement augmentés. Cependant, cette année, la grande question est de savoir si les marques pourraient surmonter l’obstacle du COVID-19 et les conséquences économiques qu’il a entraînées.

Le consommateur sera plus prudent, en fonction de la stabilité économique qui existe à ce moment-là. On ne sait pas quelles seront les perspectives pour la fin de l’année, mais il est un fait que les marques seront confrontées au grand défi de profiter de ce moment pour soulever une année qui a été catastrophique pour toutes les industries.

C’est pourquoi une initiative comme celle de Twitter pour guider et conseiller les entreprises est nécessaire et vitale. Le monde a besoin de se relever de différentes manières, à commencer par l’aspect financier, bien sûr.

Les qualités de Twitter en tant que stratégie marketing

Twitter est l’un des réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez mettre en œuvre des stratégies marketing et commerciales de manière agile et efficace. Votre communication est immédiate. Lorsque vous envoyez un message, 80% de la réponse intervient entre 30 secondes et 8 minutes après son envoi, ce qui vous informe sur l’immédiateté de sa dynamique naturelle.

