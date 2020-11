Ce n’est un secret pour personne que l’un des atouts les plus importants de toute marque sont ses employés. Mais que se passe-t-il lorsque les employés arnaquent l’entreprise pour laquelle ils travaillent? C’est ce qui s’est passé avec Burger King.

En principe, il est juste de reconnaître que la valeur des employés ne se reflète pas seulement dans les tâches quotidiennes qu’ils sont capables d’accomplir.

Le pouvoir qu’ils ont dans la construction de l’image et de la réputation de la marque est vital. Les employés de l’entreprise elle-même peuvent être d’excellents porte-parole de la marque, ce qui, en plus d’être de grands défenseurs, implique de meilleurs résultats pour les stratégies de publicité et de marketing basées sur la recommandation et l’influence.

À cet égard, les chiffres du Hinge Research Institute révèlent que 79% des entreprises qui optent pour cette pratique assurent que la visibilité de leurs marques augmente considérablement, une situation qui se répète dans 65% des cas lorsque ils tiennent compte de l’augmentation du trafic web, du rappel de la marque et de l’engagement à son égard.

De même, on s’attend à ce que lorsque des programmes formels de cette nature soient établis, 65% des employés considèrent que leurs actions aident à attirer et à générer de nouvelles affaires, tandis que 44% des défenseurs affirment que leur contribution est générer de nouvelles sources de revenus pour l’entreprise dans laquelle ils travaillent.

En ce sens, la plupart des entreprises ont commencé à générer des stratégies et des programmes qui apportent à leurs salariés des valeurs ajoutées en termes de rémunération allant au-delà de leur salaire. Cependant, il est également vrai que de nombreux salariés trouvent dans ces stratégies d’amélioration de la relation une opportunité d’arnaquer leurs employeurs.

Cela s’est produit avec Burger King, une entreprise qui a été trompée par un employé qui a volé environ 30 000 $ à l’entreprise.

Le rapport provient de Fox News, un média qui a rapporté qu’en un an, l’ancien employé de Burger King avait réussi à voler 30 000 $.

Les événements impliquent l’employé identifié comme Daniel Henry Andrews, de Pelham, Alabama, qui cette semaine a été arrêté pour vol, vol d’identité et falsification d’ordinateur.

L’employé était accusé d’avoir manipulé un programme de contrôle pour augmenter ses heures de travail, tout en créant des profils de faux employés dont ils recevaient également leur salaire et les heures supplémentaires effectuées.

De cette façon, au cours d’une année, Andrews a utilisé cette manipulation dans le système pour arnaquer Burger King, c’est pourquoi il a maintenant été arrêté et placé en garde à vue dans la prison du comté de Shelby plus tôt cette semaine, bien que Il est libre car il a payé une caution de 50 000 dollars.

S’il est vrai que 30 000 $ pourraient être peu par rapport au volume d’affaires généré par Burger King, la réalité est qu’il s’agit de pertes pour l’entreprise de l’entreprise.

En ce sens, la leçon est claire. Avoir une bonne relation gagnant-gagnant avec les employés de toute entreprise exige non seulement de fournir plus de garanties et de méthodes de rémunération.

Il est essentiel de maintenir une évolution constante des performances et des processus pour éviter que les personnes mal intentionnées ne restent dans les rangs de l’entreprise et conduisent l’entreprise à perdre plus que ce qu’elles peuvent apporter en tant qu’employés.