Le lancement de Cyberpunk 2077 est loin, loin d’être aussi glorieux que nous l’imaginons et, au contraire, une controverse a entouré le nouveau titre attendu de CD Projekt RED en raison d’une série de problèmes et de situations à différents niveaux qui ont fini par prioriser tout, sauf le bon développement du jeu et l’assurance de ses performances optimales sur PS4 et Xbox One. Aujourd’hui, CD Projekt a ouvert la semaine en proposant des excuses et en invitant les utilisateurs qui en ont besoin à faire une demande de remboursement sur consoles et ici nous expliquons comment le faire.

Si vous avez acheté Cyberpunk 2077 en version numérique pour PS4 ou Xbox One, sachez que vous avez la possibilité de demander un remboursement que vous l’ayez acheté au lancement ou que vous l’ayez fait en prévente. En ce sens, il suffira que vous soyez dans le délai de grâce de 14 jours après la date de lancement pour que votre candidature soit éligible pour terminer le processus. Cela étant dit, Cyberpunk 2077 a fait ses débuts le 10 décembre, alors comptez 14 jours à compter de cette date au cas où vous voudriez vous rembourser.

Dans le cas des deux consoles, le processus est effectué dans les sites d’assistance respectifs, mais nous savons que parfois les plates-formes PlayStation et Xbox ne sont pas aussi agiles et réactives que nous le souhaiterions et c’est pourquoi nous mettons les liens directs à remplir. application.

Remboursement Cyberpunk 2077 sur PlayStation 4

Dans le cas de PlayStation 4, connectez-vous à votre compte et entrez ce lien, qui vous mènera à un bot qui vous guidera tout au long du processus jusqu’à ce que vous vous connectiez avec un représentant PlayStation, qui se chargera de le compléter. Bien sûr, il faut être patient car le site ne fonctionne pas si vite et parfois il comporte des erreurs. Si le processus aboutit, votre argent reviendra sur votre compte et sera libéré des frais d’acquisition de Cyberpunk 2077. S’il y a des éléments non conventionnels dans vos méthodes de paiement, les fonds iront à votre portefeuille électronique PS Store.

Remboursement Cyberpunk 2077 sur Xbox One

Dans le cas de la Xbox One, le processus est plus simple et, de la même manière, vous devrez vous connecter au compte et vous rendre dans la section aide et support où vous trouverez ce lien, qui vous mènera au formulaire que vous devez remplir pour demander le retour de votre argent pour l’acquisition de Cyberpunk 2077.

Jusqu’à présent, les projections de CD Projekt sur Cyberpunk 2077 pointent vers février de l’année prochaine, le titre commencera donc à recevoir ses mises à jour les plus importantes au début de 2021, bien sûr, au cas où vous décideriez de lui donner une chance de s’améliorer et jouez-le lorsqu’il est jugé prêt. N’oubliez pas qu’il n’y a pas de version native de la PS5 ou de la Xbox Series X, donc ce qui fonctionne sur les nouvelles consoles est le jeu de base avec des améliorations matérielles, ce qui n’empêche pas les problèmes, bien que dans une moindre mesure.

N'oubliez pas que dans ce lien, vous trouverez toutes les informations relatives à Cyberpunk 2077.

